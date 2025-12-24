До закриття міжбанку у середу, 24 грудня, курс долара зріс на 29 копійок у купівлі та продажу, євро подорожчало на 31 копійку у купівлі та на 30 копійок у продажу.
24 грудня 2025, 17:42
Долар та євро стрімко пішли вгору на міжбанку
|
Відкриття 24 грудня
|
Закриття 24 грудня
|
Зміни
|
41,78/41,83
|
42,07/42,12
|
29/29
|
49,26/49,31
|
49,57/49,61
|
31/30
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,87−42,30 грн. Євро купують за 49,25 грн, а продають за 49,95 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,20−42,25, євро — 49,65−49,81 грн.
Джерело: Мінфін
