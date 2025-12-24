Укрпошта випустила нову святкову марку «Різдвяний Янгол» (фото)

Укрпошта презентувала новий поштовий випуск «Різдвяний Янгол». На марці зображений Янгол, який несе добру звістку, огортає теплом і нагадує — світло завжди сильніше за темряву.

Урочиста церемонія спеціального погашення поштової марки відбулася 24 грудня у Софії Київській — сакральному місці з понад тисячолітньою історією.

У церемонії взяли участь генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, директор заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська, автор випуску, художник Антон Логов.

Випуск представлено поштовою маркою і номерним неперфорованим поштовим блоком, призначеним для власників філателістичних абонементів «Ексклюзив» і «Ексклюзив+».

Характеристики

Марковий аркуш і блок прикрашені тисненням золотою і срібною фольгою, а також конгревним тисненням.

Номінал поштової марки «Різдвяний Янгол» — U, а тираж — 390 000 примірників.

Тираж поштового блоку «Різдвяний Янгол» — 5 100 примірників. Номінальна вартість поштової марки, розміщеної на блоці, — Р.

Тираж конвертів «Перший день» становить 20 000 примірників, карток — 15 000, а презентаційних папок — 500 примірників.

Де придбати

Придбати поштовий випуск можна у відділеннях Укрпошти та у Поштовому маркеті онлайн.