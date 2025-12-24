Наприкінці 2025 року український бізнес входить у новий етап планування — між стриманим оптимізмом і відчутною невизначеністю. Ринок ще не повернувся до стабільності, але й не живе логікою «пережити за будь-яку ціну». Компанії думають про розвиток, проте з обережністю та чітким контролем ризиків. Про це йдеться в дослідженні robota.ua.
Зарплати, виклики та прогнози: як українські роботодавці готуються до 2026 року
Як компанії переглядали зарплати у 2025 році
2025 рік став роком поступових, але системних змін у компенсаційній політиці. Половина опитаних компаній (50%) підвищили зарплати всій команді. Ще 31% застосовували точковий підхід — переглядали винагороди для окремих співробітників або команд. Лише 9% компаній не змінювали рівень оплати праці протягом року.
Такі результати свідчать про усвідомлення бізнесом необхідності підтримувати конкурентний рівень доходів навіть в умовах економічних ризиків.
Що впливає на рішення щодо підвищення
Ключовим орієнтиром для роботодавців залишається ринкова вартість спеціаліста — на це орієнтуються 68% компаній. На другому місці — реальні фінансові можливості бізнесу (60%).
Також серед важливих критеріїв:
- ефективність роботи співробітника — 52%;
- фінансові бонуси за результатами — 50%;
- вплив інфляції та загальної економічної ситуації — 46%;
- критичність ролі для бізнесу — 32%;
- розширення зони відповідальності — 30%.
Які бонуси пропонують компанії, окрім зарплати
Фінансова мотивація вже не обмежується цифрою в офері — все більше роботодавців доповнюють її нематеріальними перевагами. У 2025 році компанії найчастіше пропонують:
- навчання коштом компанії — 62%;
- гнучкий графік або дистанційну роботу — 53%;
- фінансові бонуси — 50%;
- бронювання — 40%;
- корпоративні активності — 39%;
- знижки на продукти та послуги компанії — 38%;
- медичне страхування — 27%.
Компенсаційна політика на ринку
Більшість компаній орієнтуються на ринок і прагнуть тримати оплату в межах медіани — так відповіли 61% опитаних. Ще 29% визнають, що їхні зарплати нижчі за ринкові. Частина таких роботодавців намагається «вирівняти» пропозицію бонусами та розширеним пакетом переваг.
Лише 10% компаній платять вище ринку — це здебільшого бізнеси, які активно змагаються за спеціалістів або працюють у сегментах із високим дефіцитом кадрів.
Плани на 2026 рік: чи зростуть зарплати
Більшість компаній не відмовляються від ідеї підвищення компенсації у 2026 році. У відповідях роботодавців видно готовність боротися за людей навіть на тлі економічної невизначеності:
- 54% уже заклали індексацію в плани на 2026 рік;
- 38% розглядають можливість підвищень, але рішення ще не закріплені;
- лише 8% не планують жодних змін.
Такі результати показують: навіть за обмежених ресурсів бізнес намагається утримувати команди й залишатися конкурентним на ринку.
Економічні прогнози: стриманий песимізм
Погляд на 2026 рік поки не додає впевненості. Очікування залишаються доволі напруженими:
- 55% прогнозують погіршення економічної ситуації;
- 22% вважають, що робити будь-які прогнози взагалі складно;
- 14% очікують стабільності без значних змін
- решта не змогли визначитись.
Невизначеність напряму впливає на бюджетування, політику винагород і підходи до найму.
Що буде з наймом у 2026 році
Кадрова стратегія на наступний рік залишається стриманою. Компанії обирають доволі обережні сценарії:
- 46% не планують збільшувати або скорочувати команду;
- 30% найматимуть вибірково, під конкретні задачі чи проєкти;
- 20% бачать перспективи для розширення;
- 4% допускають скорочення штату.
У багатьох бізнесів пріоритет не в кількості найму, а в якості — посилення стратегічних ролей, підбір профільних спеціалістів і утримання ключових людей.
Плани зростання бізнесу
Навіть за умов невизначеності більшість компаній не ставлять розвиток на паузу. У відповідях проглядається обережний, але все ж оптимізм:
- 44% компаній планують стримане зростання — без різких масштабувань, але з рухом вперед;
- 28% налаштовані на активний розвиток;
- 24% залишають бізнес у межах поточного масштабу — фокус на стабільності;
- 4% готуються до скорочення діяльності.
Куди бізнес інвестуватиме у 2026 році
Стратегічні пріоритети показують, що увага зміщується в бік розвитку продукту, технологій та ринків. Компанії концентруються на тому, що може давати перевагу вже найближчим часом:
- 48% інвестуватимуть у нові продукти та послуги;
- 40% — в автоматизацію та застосування AI;
- 40% — у маркетинг і просування;
- 37% — у вихід на нові ринки;
- 36% — у розвиток команд і підвищення експертизи.
Водночас 15% компаній відкладають інвестиції — на них впливають слабка передбачуваність економіки й обмежені ресурси.
Головні виклики 2026 року
Погляд бізнесу на горизонти 2026-го доволі одностайний: найбільша загроза — нестача людей. 81% роботодавців називають дефіцит кадрів критичним фактором, який визначатиме темп розвитку галузей.
На другому місці — економіка й споживання. Компанії відчувають тиск на доходи населення, що прямо впливає на продажі та, відповідно, на інвестиційну активність:
- 49% говорять про падіння купівельної спроможності;
- 46% — про високе емоційне навантаження в командах;
- 34% — про податковий тиск;
- 25% — про зростання конкуренції за клієнта й спеціаліста.
Усі ці чинники в комплексі створюють середовище, де бізнес одночасно бореться за ринок і за таланти — і часто саме друга задача стає складнішою.
Загальні настрої бізнесу
Як наслідок — бізнес входить у 2026 рік із різними, інколи протилежними очікуваннями. Центральне відчуття — напруга, з якою доводиться планувати майбутнє:
- 48% відчувають невизначеність і стрес у плануванні;
- 23% — налаштовані обережно, але оптимістично;
- 19% очікують стабільності без прориву;
- 10% бачать рік складним, але переломним.
