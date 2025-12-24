Зарплати, виклики та прогнози: як українські роботодавці готуються до 2026 року

Наприкінці 2025 року український бізнес входить у новий етап планування — між стриманим оптимізмом і відчутною невизначеністю. Ринок ще не повернувся до стабільності, але й не живе логікою «пережити за будь-яку ціну». Компанії думають про розвиток, проте з обережністю та чітким контролем ризиків. Про це йдеться в дослідженні robota.ua.

Як компанії переглядали зарплати у 2025 році

2025 рік став роком поступових, але системних змін у компенсаційній політиці. Половина опитаних компаній (50%) підвищили зарплати всій команді. Ще 31% застосовували точковий підхід — переглядали винагороди для окремих співробітників або команд. Лише 9% компаній не змінювали рівень оплати праці протягом року.

Такі результати свідчать про усвідомлення бізнесом необхідності підтримувати конкурентний рівень доходів навіть в умовах економічних ризиків.

Що впливає на рішення щодо підвищення

Ключовим орієнтиром для роботодавців залишається ринкова вартість спеціаліста — на це орієнтуються 68% компаній. На другому місці — реальні фінансові можливості бізнесу (60%).

Також серед важливих критеріїв:

ефективність роботи співробітника — 52%;

фінансові бонуси за результатами — 50%;

вплив інфляції та загальної економічної ситуації — 46%;

критичність ролі для бізнесу — 32%;

розширення зони відповідальності — 30%.

Які бонуси пропонують компанії, окрім зарплати

Фінансова мотивація вже не обмежується цифрою в офері — все більше роботодавців доповнюють її нематеріальними перевагами. У 2025 році компанії найчастіше пропонують:

навчання коштом компанії — 62%;

гнучкий графік або дистанційну роботу — 53%;

фінансові бонуси — 50%;

бронювання — 40%;

корпоративні активності — 39%;

знижки на продукти та послуги компанії — 38%;

медичне страхування — 27%.

Компенсаційна політика на ринку

Більшість компаній орієнтуються на ринок і прагнуть тримати оплату в межах медіани — так відповіли 61% опитаних. Ще 29% визнають, що їхні зарплати нижчі за ринкові. Частина таких роботодавців намагається «вирівняти» пропозицію бонусами та розширеним пакетом переваг.

Лише 10% компаній платять вище ринку — це здебільшого бізнеси, які активно змагаються за спеціалістів або працюють у сегментах із високим дефіцитом кадрів.

Плани на 2026 рік: чи зростуть зарплати

Більшість компаній не відмовляються від ідеї підвищення компенсації у 2026 році. У відповідях роботодавців видно готовність боротися за людей навіть на тлі економічної невизначеності:

54% уже заклали індексацію в плани на 2026 рік;

38% розглядають можливість підвищень, але рішення ще не закріплені;

лише 8% не планують жодних змін.

Такі результати показують: навіть за обмежених ресурсів бізнес намагається утримувати команди й залишатися конкурентним на ринку.

Економічні прогнози: стриманий песимізм

Погляд на 2026 рік поки не додає впевненості. Очікування залишаються доволі напруженими:

55% прогнозують погіршення економічної ситуації;

22% вважають, що робити будь-які прогнози взагалі складно;

14% очікують стабільності без значних змін

решта не змогли визначитись.

Невизначеність напряму впливає на бюджетування, політику винагород і підходи до найму.

Що буде з наймом у 2026 році

Кадрова стратегія на наступний рік залишається стриманою. Компанії обирають доволі обережні сценарії:

46% не планують збільшувати або скорочувати команду;

30% найматимуть вибірково, під конкретні задачі чи проєкти;

20% бачать перспективи для розширення;

4% допускають скорочення штату.

У багатьох бізнесів пріоритет не в кількості найму, а в якості — посилення стратегічних ролей, підбір профільних спеціалістів і утримання ключових людей.

Плани зростання бізнесу

Навіть за умов невизначеності більшість компаній не ставлять розвиток на паузу. У відповідях проглядається обережний, але все ж оптимізм:

44% компаній планують стримане зростання — без різких масштабувань, але з рухом вперед;

28% налаштовані на активний розвиток;

24% залишають бізнес у межах поточного масштабу — фокус на стабільності;

4% готуються до скорочення діяльності.

Куди бізнес інвестуватиме у 2026 році

Стратегічні пріоритети показують, що увага зміщується в бік розвитку продукту, технологій та ринків. Компанії концентруються на тому, що може давати перевагу вже найближчим часом:

48% інвестуватимуть у нові продукти та послуги;

40% — в автоматизацію та застосування AI;

40% — у маркетинг і просування;

37% — у вихід на нові ринки;

36% — у розвиток команд і підвищення експертизи.

Водночас 15% компаній відкладають інвестиції — на них впливають слабка передбачуваність економіки й обмежені ресурси.

Головні виклики 2026 року

Погляд бізнесу на горизонти 2026-го доволі одностайний: найбільша загроза — нестача людей. 81% роботодавців називають дефіцит кадрів критичним фактором, який визначатиме темп розвитку галузей.

На другому місці — економіка й споживання. Компанії відчувають тиск на доходи населення, що прямо впливає на продажі та, відповідно, на інвестиційну активність:

49% говорять про падіння купівельної спроможності;

46% — про високе емоційне навантаження в командах;

34% — про податковий тиск;

25% — про зростання конкуренції за клієнта й спеціаліста.

Усі ці чинники в комплексі створюють середовище, де бізнес одночасно бореться за ринок і за таланти — і часто саме друга задача стає складнішою.

Загальні настрої бізнесу

Як наслідок — бізнес входить у 2026 рік із різними, інколи протилежними очікуваннями. Центральне відчуття — напруга, з якою доводиться планувати майбутнє: