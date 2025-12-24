SEC звинуватила три криптоплатформи в шахрайстві на $14 млн

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала скаргу до окружного суду Колорадо на три платформи для торгівлі криптоактивами: Morocoin, Berge та Cirkor, звинувативши їх в обмані інвесторів та шахрайстві з токенами.

Хто під прицілом

У позові також фігурують інвестиційні клуби AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation та Zenith Asset Tech Foundation.

Згідно зі скаргою регулятора, перелічені організації діяли з січня 2024 року по січень 2025 року та рекламувалися у соціальних мережах. Творці платформ працювали в основному через месенджер WhatsApp, створюючи групові чати та позиціонуючи себе як фахівців із фінансів.

Після додавання до чатів, користувачі отримували інвестиційні поради, згенеровані штучним інтелектом (ІІ). Потім жертв переконували відкрити та поповнити рахунок на шахрайських платформах Morocoin, Berge та Cirkor. Зловмисники намагалися переконати інвесторів у законній роботі своїх платформ, запевняючи у наявності ліцензії. Насправді жодних операцій із криптовалютами не проводилося, заявила SEC.

Надалі ці платформи почали просувати токени-акції. Коли інвестори намагалися вивести вкладені кошти, їх вимагали додаткові платежі за висновок. Однак навіть після здійснення цих платежів інвестори не змогли повернути свої гроші.

За даними SEC, відповідачі привласнили щонайменше $14 млн — ці кошти було переведено за кордон через банківські рахунки та криптосервіси.

«Остерігайтеся будь-яких групових чатів, де ви отримуєте поради щодо інвестицій від незнайомих людей — саме так люди стають жертвами шахрайства», — попередила SEC.

У лютому американський суд зобов'язав засновників криптовалютної схеми EmpiresX виплатити клієнтам та владі $130 млн за обман інвесторів. Нещодавно SEC звинуватила засновника майнінгової компанії VBit Technologies у шахрайстві та розтраті залучених від клієнтів $48,5 млн.