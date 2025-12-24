Рекордне пограбування крипторинку: у 2025 році хакери викрали $2,7 мільярда

2025 рік став найгіршим в історії кібербезпеки криптоіндустрії. Згідно з даними провідних аналітичних компаній Chainalysis, TRM Labs та De.Fi, загальна сума вкрадених цифрових активів сягнула $2,7 млрд, що є історичним максимумом. Про це повідомляє TechCrunch.

Ключові факти 2025 року

Найбільша крадіжка в історії: Злом біржі Bybit (Дубай), під час якого зловмисники вивели $1,46 млрд. ФБР та незалежні експерти пов’язують цей напад із хакерами, що працюють на уряд Північної Кореї. Це пограбування увійшло до списку найбільших фінансових злочинів у світі.

Слід КНДР: Хакери Кім Чен Ина стали «найпродуктивнішими» у 2025 році, привласнивши щонайменше $2 млрд. За оцінками Elliptic, з 2017 року Північна Корея викрала вже близько $6 млрд, використовуючи ці кошти для фінансування своєї ядерної програми.

Інші значущі атаки: Серед найбільших жертв також опинилися децентралізована біржа Cetus ($223 млн), протокол Balancer ($128 млн) та біржа Phemex (понад $73 млн).

Для порівняння, у 2024 році було вкрадено $2,2 млрд, а у 2023 — $2 млрд. Тенденція свідчить про те, що попри посилення заходів безпеки, активність кіберзлочинців лише зростає.