Падіння попиту на криптовалюти та капітуляція майнерів: що нового на ринку

CryptoQuant: Попит на криптовалюти падає, повторюючи сценарій 2021 року

Аналітики компанії CryptoQuant фіксують стагнацію купівельної активності на крипторинку. Згідно з новими даними, зниження попиту спостерігається як у торгових обсягах, так і в ончейн-метриках.

Експерти зазначають, що попри цінові коливання, загальна кількість відкритих позицій скорочується. Така ринкова структура нагадує події 2021 року, що може свідчити про перехід ринку до «фінальної фази розподілу».

Окрім цього, зафіксовано різке падіння кількості активних адрес у мережі. Оскільки цей показник тісно пов'язаний з позабіржовою (OTC) активністю, його зниження вказує на втрату інтересу з боку великих трейдерів та загальне послаблення життєздатності ринку.

Питання про те, чи зберігся традиційний чотирирічний цикл біткоїна, залишається відкритим, проте для поточної ситуації це не є визначальним фактором.

Капітуляція майнерів сигналізує про наближення «дна» біткоїна — VanEck

Аналітики інвестиційної компанії VanEck зафіксували падіння хешрейту біткоїна на 4% за останній місяць — це наймасштабніше зниження з квітня 2024 року.

Експерти наголошують, що історично така «капітуляція» майнерів є бичачим сигналом. Статистика свідчить: у 77% випадків після тривалого зниження потужностей мережі біткоїн демонстрував зростання із середнім показником +72% протягом наступних пів року.

Причиною кризи стала низька рентабельність: через халвінг та високу складність мережі майнери змушені працювати на межі можливостей. Для власників старого обладнання (наприклад, Bitmain S19 XP) поріг беззбитковості за рік впав із $0,12 до $0,077 за кВт·год. Індикатор Hash Ribbons підтверджує фазу капітуляції, що часто передує потужному ціновому ралі.

На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $87 000.

Криптотрейдери втратили $27 млн через обвал альткоїнів ENA та PUMP

Аналітики Lookonchain зафіксували два випадки масштабних збитків серед великих власників криптовалют. Загальна сума втрат обох інвесторів склала близько $27 млн після того, як вони вирішили зафіксувати збитки та продати активи за цінами, значно нижчими за початкові.

Перший трейдер втратив понад $15 млн (-81%) на токені ENA. Він придбав активи рік тому за $18,5 млн ($1,1 за монету), проте під час переказу на Coinbase Prime вартість позиції впала до $3,5 млн.

Другий інвестор зазнав втрат у розмірі $12 млн (-62%) на токені PUMP. Акумулювавши активи на суму $19,53 млн протягом осені 2025 року, у грудні він вивів залишки коштів ($7,3 млн) на платформу FalconX для продажу.

Gnosis Chain провела хардфорк для примусового повернення викрадених активів Balancer

Команда Gnosis Chain успішно реалізувала хардфорк, щоб відновити активи, викрадені під час масштабного злому протоколу Balancer. Це рішення дозволило вивести кошти з-під контролю хакера.

Хоча точна сума повернених активів поки не розголошується, розробники підтвердили, що зловмисник більше не має доступу до цих ресурсів.

Цей крок став відповіддю на інцидент, що стався на початку листопада, коли через уразливість смартконтрактів Balancer v2 було викрадено понад $110 млн. Вплив атаки виявився настільки значним, що інша мережа — Berachain — також була змушена проводити хардфорк для захисту своєї екосистеми.

Наразі Balancer DAO працює над планом компенсацій, маючи у розпорядженні близько $8 млн відновлених коштів для виплат постраждалим постачальникам ліквідності.