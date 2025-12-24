Курс валют на середу: долар та євро значно подешевшали

У середу, 24 грудня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 5 копійок у купівлі та 8 копійок у продажу. Євро у покупці втратило 5 копійок, а у продажу 2 копійки.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 30 копійок у купівлі та 20 копійок у продажу. Євро втратило 25 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,80−42,27 грн. Євро купують за 49,20 грн, а продають за 49,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,90−42,10, євро — 49,45−49,76 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,78−41,83 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,26−49,13 грн/євро.

