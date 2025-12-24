Громадяни України, які перебувають під тимчасовим захистом в країнах ЄС, мають право користуватися дійсними українськими водійськими посвідченнями без обов’язкового обміну протягом усього періоду дії цього захисту. Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України.
24 грудня 2025, 9:44
Єврокомісія: українські водійські посвідчення залишаються дійсними в країнах ЄС
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Правило для всіх країн ЄС
Як зазначається, ці правила є обов’язковими для всіх країн ЄС і застосовуються безпосередньо.
Європейська Комісія також планує додатково поінформувати країни Європейського Союзу для однакового застосування правил.
Нагадаємо
Тимчасовий захист для українців продовжено до 4 березня 2027 року.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі