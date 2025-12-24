Єврокомісія: українські водійські посвідчення залишаються дійсними в країнах ЄС

Громадяни України, які перебувають під тимчасовим захистом в країнах ЄС, мають право користуватися дійсними українськими водійськими посвідченнями без обов’язкового обміну протягом усього періоду дії цього захисту. Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України.

Правило для всіх країн ЄС

Як зазначається, ці правила є обов’язковими для всіх країн ЄС і застосовуються безпосередньо.

Європейська Комісія також планує додатково поінформувати країни Європейського Союзу для однакового застосування правил.

Нагадаємо

Тимчасовий захист для українців продовжено до 4 березня 2027 року.