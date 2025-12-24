Bloomberg назвав переможців та аутсайдерів криптоіндустрії у 2025 році

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 грудня 2025, 9:06

Bloomberg назвав переможців та аутсайдерів криптоіндустрії у 2025 році

Bloomberg підбив підсумки 2025 року для криптоіндустрії, який виявився суперечливим: на старті року ринок пережив бурхливе зростання на тлі пом'якшення риторики регуляторів та політичної підтримки, проте у другій половині року котирування більшості цифрових активів знизилися, а ажіотаж навколо IPO пішов на спад.

Bloomberg підбив підсумки 2025 року для криптоіндустрії, який виявився суперечливим: на старті року ринок пережив бурхливе зростання на тлі пом'якшення риторики регуляторів та політичної підтримки, проте у другій половині року котирування більшості цифрових активів знизилися, а ажіотаж навколо IPO пішов на спад.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниХто найбільше заробив на криптовалютіОдним із головних крипто-бенефіціарів року став Джеремі Аллер, співзасновник та голова Circle.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто найбільше заробив на криптовалюті

Одним із головних крипто-бенефіціарів року став Джеремі Аллер, співзасновник та голова Circle. Компанія успішно вивела на біржу бізнес навколо стейблкоіна USDC, другого за величиною у світі, з оборотом понад $77 млрд.

IPO пройшло за оцінкою близько $6,9 млрд, а акції, незважаючи на корекцію після літніх максимумів, за підсумками року залишаються значно вищими за ціну розміщення. У третьому кварталі Circle зафіксувала чистий прибуток $214 млн (зростання більш ніж утричі на рік).

Найбільший приріст капіталу зафіксовано і у Джанкарло Девазіні, голови Tether. Обсяг обігу стейблкоїну USDT за рік збільшився більш ніж на 15%, а компанія виплатила власникам понад $10 млрд дивідендів. Bloomberg також зазначив, що Tether обговорює залучення інвестицій з оцінки до $500 млрд, що теоретично може зробити Девазіні найбагатшою людиною у криптоіндустрії.

Зміцнив позиції Майк Новограц, засновник Galaxy Digital. Його компанія виграла від буму корпоративних структур, що акумулюють криптоактиви на балансі: Galaxy отримує комісійні за керування такими резервами. Валовий виторг групи у третьому кварталі перевищив $28 млрд, збільшившись більш ніж удвічі порівняно з минулим роком.

Серед вдалих розміщень Bloomberg також відзначає IPO Figure Technology Solutions — блокчейн-кредитора, заснованого Майком Кегні, а також зростання капіталізації окремих інфраструктурних проєктів, які зуміли вбудуватися у традиційний фінансовий ринок на тлі інституціоналізації криптосектора.

Хто втратив на крипто-бізнесі

На іншому полюсі опинився Майкл Сейлор та його компанія Strategy, піонер стратегії агресивного нарощування біткоїн-резервів за рахунок позикового та акціонерного капіталу.

У міру появи багатьох аналогічних структур премія акцій Strategy до чистої вартості активів скоротилася, а папери компанії в 2025 році відстали навіть від динаміки самого біткоїну. Статок Сейлора, за оцінкою Bloomberg, скоротився більш як на третину.

Серйозні втрати зазнали і брати Вінклвоси. Їхня криптобіржа Gemini вийшла на біржу восени, проте IPO виявило порівняно скромні масштаби бізнесу в порівнянні з Coinbase, а також залежність компанії від позик з боку засновників. З моменту розміщення акції Gemini втратили близько 60%, що разом із зниженням курсу біткоїну вдарило по особистих капіталах братів.

Не виправдали очікувань і деякі політично пов'язані криптопроєкти. Активи, пов'язані з сім'єю Дональда Трампа, показали різке падіння котирувань, а мекомоїни та окремі публічні структури втратили десятки відсотків вартості. Формально це лише частково відбилося у розрахунках статків сім'ї через обмеження на продаж часток, проте динаміка стала показовою для всього сегменту

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами