Bloomberg назвав переможців та аутсайдерів криптоіндустрії у 2025 році

Bloomberg підбив підсумки 2025 року для криптоіндустрії, який виявився суперечливим: на старті року ринок пережив бурхливе зростання на тлі пом'якшення риторики регуляторів та політичної підтримки, проте у другій половині року котирування більшості цифрових активів знизилися, а ажіотаж навколо IPO пішов на спад.

Хто найбільше заробив на криптовалюті

Одним із головних крипто-бенефіціарів року став Джеремі Аллер, співзасновник та голова Circle. Компанія успішно вивела на біржу бізнес навколо стейблкоіна USDC, другого за величиною у світі, з оборотом понад $77 млрд.

IPO пройшло за оцінкою близько $6,9 млрд, а акції, незважаючи на корекцію після літніх максимумів, за підсумками року залишаються значно вищими за ціну розміщення. У третьому кварталі Circle зафіксувала чистий прибуток $214 млн (зростання більш ніж утричі на рік).

Найбільший приріст капіталу зафіксовано і у Джанкарло Девазіні, голови Tether. Обсяг обігу стейблкоїну USDT за рік збільшився більш ніж на 15%, а компанія виплатила власникам понад $10 млрд дивідендів. Bloomberg також зазначив, що Tether обговорює залучення інвестицій з оцінки до $500 млрд, що теоретично може зробити Девазіні найбагатшою людиною у криптоіндустрії.

Зміцнив позиції Майк Новограц, засновник Galaxy Digital. Його компанія виграла від буму корпоративних структур, що акумулюють криптоактиви на балансі: Galaxy отримує комісійні за керування такими резервами. Валовий виторг групи у третьому кварталі перевищив $28 млрд, збільшившись більш ніж удвічі порівняно з минулим роком.

Серед вдалих розміщень Bloomberg також відзначає IPO Figure Technology Solutions — блокчейн-кредитора, заснованого Майком Кегні, а також зростання капіталізації окремих інфраструктурних проєктів, які зуміли вбудуватися у традиційний фінансовий ринок на тлі інституціоналізації криптосектора.

Хто втратив на крипто-бізнесі

На іншому полюсі опинився Майкл Сейлор та його компанія Strategy, піонер стратегії агресивного нарощування біткоїн-резервів за рахунок позикового та акціонерного капіталу.

У міру появи багатьох аналогічних структур премія акцій Strategy до чистої вартості активів скоротилася, а папери компанії в 2025 році відстали навіть від динаміки самого біткоїну. Статок Сейлора, за оцінкою Bloomberg, скоротився більш як на третину.

Серйозні втрати зазнали і брати Вінклвоси. Їхня криптобіржа Gemini вийшла на біржу восени, проте IPO виявило порівняно скромні масштаби бізнесу в порівнянні з Coinbase, а також залежність компанії від позик з боку засновників. З моменту розміщення акції Gemini втратили близько 60%, що разом із зниженням курсу біткоїну вдарило по особистих капіталах братів.

Не виправдали очікувань і деякі політично пов'язані криптопроєкти. Активи, пов'язані з сім'єю Дональда Трампа, показали різке падіння котирувань, а мекомоїни та окремі публічні структури втратили десятки відсотків вартості. Формально це лише частково відбилося у розрахунках статків сім'ї через обмеження на продаж часток, проте динаміка стала показовою для всього сегменту