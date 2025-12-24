За 2025 рік Податкова оштрафувала обмінники на понад 58 млн грн

Протягом року ДПС провела близько 200 фактичних перевірок пунктів обміну валют. За виявлені порушення донараховано понад 58 млн грн штрафів. Про це йдеться у повідомленні Податкової.

Що порушували обмінники

Під час перевірок виявили 20 фактів незаконної роботи — без державної реєстрації як суб'єктів господарювання.

Зокрема, фахівці ДПС проаналізували інформацію на інтернет-ресурсах та у соцмережах і виявили розгалужену мережу цілодобових обмінників.

Вони працювали без: