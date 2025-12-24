Протягом року ДПС провела близько 200 фактичних перевірок пунктів обміну валют. За виявлені порушення донараховано понад 58 млн грн штрафів. Про це йдеться у повідомленні Податкової.
24 грудня 2025, 8:26
За 2025 рік Податкова оштрафувала обмінники на понад 58 млн грн
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що порушували обмінники
Під час перевірок виявили 20 фактів незаконної роботи — без державної реєстрації як суб'єктів господарювання.
Зокрема, фахівці ДПС проаналізували інформацію на інтернет-ресурсах та у соцмережах і виявили розгалужену мережу цілодобових обмінників.
Вони працювали без:
- належної державної реєстрації;
- ліцензії Національного банку України;
- сплати податків;
- застосування РРО/ПРРО.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі