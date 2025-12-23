Святковий шопінг у США зріс на 4%: як ШІ та знижки допомогли продажам

Цьогорічний святковий сезон у США демонструє помірне зростання: за даними платіжних гігантів Visa та Mastercard , роздрібні продажі зросли приблизно на 4%. Американці продемонстрували стійкість до економічних викликів, балансуючи між обмеженими бюджетами та бажанням оновити гаджети чи гардероб. Про це повідомляє Reuters.

Раціональність та використання ШІ

Експерти зазначають, що поведінка покупців стала більш виваженою. За словами головного економіста Visa Вейна Беста, споживачі дедалі частіше використовують інструменти штучного інтелекту (ШІ), щоб порівнювати ціни та максимально ефективно розподіляти свої кошти.

Мішель Мейєр з Mastercard додала, що успіх сезону забезпечили ранні акції та активне використання покупцями промо-пропозицій.

Детальні показники за період з 1 листопада до 21 грудня:

Дані Visa: Загальні витрати американців (за виключенням авто, пального та ресторанів) зросли на 4,2%. Це дещо менше за жовтневий прогноз компанії у 4,6%.

Дані Mastercard: Продажі в ритейлі та закладах харчування піднялися на 3,9%, що навпаки — перевищило очікування аналітиків (3,6%).

Важливо зазначити, що ці цифри не враховують рівень інфляції.

Онлайн проти офлайну та популярні товари

Попри стрімкий розвиток інтернет-торгівлі, фізичні магазини залишаються основним місцем шопінгу — на них припадає 73% всіх транзакцій, тоді як онлайн-замовлення становлять 27%.

Найпопулярніші категорії товарів:

Електроніка: Попит на телевізори та смартфони зріс на 5,8%.

Одяг та аксесуари: Продажі в цій категорії піднялися на 5,3%, чому сприяли сезонні знижки та похолодання.

Ювелірні вироби: Також продемонстрували зростання.

Ранні розпродажі, які запустили ритейлери, дозволили втримати високий рівень купівельної активності аж до кінця грудня.