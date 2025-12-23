До закриття міжбанку у вівторок, 23 грудня, курс долара знизився на 23 копійки у купівлі та на 21 копійку у продажу, євро подешевшало на 30 копійок у купівлі та на 29 копійок у продажу.
23 грудня 2025, 17:29
Долар та євро різко подешевшали на міжбанку
|
Відкриття 23 грудня
|
Закриття 23 грудня
|
Зміни
|
42,01/42,04
|
41,78/41,83
|
23/21
|
49,48/49,51
|
49,18/49,22
|
30/29
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,85−42,35 грн. Євро купують за 49,25 грн, а продають за 49,88 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,20−42,30, євро — 49,70−49,81 грн.
Джерело: Мінфін
