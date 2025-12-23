Ера «дорослого» крипторинку та стабільності: прогноз гендиректора Binance на 2026 рік

Генеральний директор криптовалютної біржі Binance Річард Тенг поділився баченням майбутнього індустрії. На його думку, 2026 рік стане початком етапу, коли криптовалюти остаточно перестануть бути «експериментом» і стануть частиною світової фінансової системи.

Ключові тези прогнозу:

Кінець епохи хайпу: Ринок переходить від спекуляцій до реальної користі. Головними драйверами стануть не «мем-коїни», а фундаментальні показники проєктів та їхня відповідність законам.

Дефіцит біткоїна на біржах: Станом на кінець 2025 року обсяг BTC на торгових майданчиках впав до п'ятирічного мінімуму (2,94 млн BTC). Натомість публічні компанії та ETF уже контролюють понад 2,5 млн BTC. Це означає, що ринком керуватимуть не емоційні трейдери, а великі фонди, що може знизити різкі стрибки цін.

Стейблкоїни як «Killer App»: Завдяки новим законам (зокрема GENIUS Act у США), капіталізація стейблкоїнів перевищила $300 млрд. Вони стають основним мостом між звичайними грошима та цифровізацією.

Симбіоз ШІ та блокчейну: Технології штучного інтелекту стануть «каркасом» безпеки. У Binance ШІ вже використовується для запобігання шахрайству та персоналізації досвіду користувачів.

Корпоративна диверсифікація: У 2026 році компанії почнуть вкладати вільні кошти не лише в біткоїн та Ethereum, а й у перспективні альткоїни з реальною економікою.

Тенг зазначив, що наступний розділ історії крипти — це масштабне впровадження. Коли технології зустрічаються з регуляцією, цифрові активи стають буденністю, а не екзотикою.