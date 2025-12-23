Продаж будинків на вторинному ринку: у 2025 році попит на купівлю помітно зріс

Продаж будинків на вторинному ринку: у 2025 році попит на купівлю будинків помітно зріс — кількість відгуків збільшилась на 21%, зокрема відбувся ріст інтересу шукачів до дуплексів (+18%), таунхаусів (+28%) та будинків на (+25%). Про це йдеться в дослідженні «OLX Нерухомість».

Скільки продали будинків

Водночас пропозиція зростала нерівномірно: кількість оголошень про продаж дуплексів збільшилась на 29%, таунхаусів на 11%, на будинки ж — відбулось зменшення на 3%.

Ціни у доларах продовжили зростати: найбільше подорожчали будинки (+27%), тоді як медіанна вартість таунхаусів і дуплексів за рік зросла на 5%.

Як змінилися ціни

Ціни на купівлю будинків зросли вибірково. Найвище зростання відбулося у Сумах (+25%) та Ужгороді (+23%). Найбільше при купівлі будинку потрібно заплатити в Києві, Ужгороді, Львові та Одесі.

Без змін залишилася медіанна вартість у Тернополі та Запоріжжі. Натомість зниження цін спостерігалося переважно у південних і південно-східних обласних центрах: у Херсоні (-22%), Дніпрі та Миколаєві (по -8%), а також у Вінниці (-5%).