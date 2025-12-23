ШІ виявив лідера на ринку мемкоїнів в 2026 році

Штучний інтелект виявив лідера на ринку мемкоїнів в 2026 році, здатного примножити капітал з найбільшою імовірністю. Про це пише Happycoin.club.

Який мем обирає ШІ

ChatGPT, Grok і Gemini обрали токен-мем Pepe (PEPE), присвячений жабці Піпі.

Віртуальні помічники гадають, що ця монета випередить конкурентів за швидкістю росту в наступному році завдяки:

Популярності серед інвестицій;

Активному суспільству;

Здібності слідувати бичачому тренду на ринку цифрових активів;

Розвитку блокчейна Solana (SOL), в якому випущений мемкоїн.

Що відомо про мем

Головна сила PEPE полягає в тому, що струмінь еволюціонував з основної на ажіотажі монети в надійну ринкову структуру.

Йому пощастило пережити перший великий цикл пампу і дампу, під час якого гинуть більшість мемкоїнов. Активи, що залишаються на плаву зазвичай стають центрами притягнення ліквідності, коли ринок криптовалют розігрівається, — пояснив свій вибір ChatGPT.

Під час турніру за торгівлею ф'ючерсами на цифрові активи ChatGPT, Grok і Gemini зазнали збитків, тому що часто помилялися зі своїми прогнозами. Тому до їх підказок варто відноситися з часткою скепсису.

Тим не менше ШІ може бути правим, віддавши перевагу PEPE, що займає четверту сходинку в рейтингу мемкоїнів за рівнем капіталізації, 7%.