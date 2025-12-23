Курс валют на вівторок: долар в банках подешевшав

У вівторок, 23 грудня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 10 копійок у купівлі та у продажу. Євро у покупці додало 2 копійки, а у продажу 3 копійки.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та подешевшав на 2 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 4 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,90−42,35 грн. Євро купують за 49,22 грн, а продають за 49,86 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,15−42,25, євро — 49,70−49,89 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,01−42,04 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,48−49,51 грн/євро.

