AB InBev випустила у США пиво, зварене з використанням снігу

Звідки сніг для пива

Сніг для приготування пива було зібрано на стадіоні Highmark у Нью-Йорку під час першого снігопаду сезону та доставлено на броварню Anheuser-Busch у Болдуінсвіллі (штат Нью-Йорк), де його «інтегрували в процес варіння».

«Снігове» пиво було випущено в рамках спонсорського контракту з командою американського футболу Buffalo Bills.

Як пише The Drinks Business, продукт «натхненний відданістю гарячих уболівальників» і присвячений останньому сезону, який їхня улюблена команда проводить на цьому стадіоні. Пиво розлито в банки по 500 мл і продається в деяких обраних магазинах роздрібної торгівлі, а також у фан-клубах Buffalo Bills.

Контракт з Національною футбольною лігою США (NFL), укладений у 2024 році, став для AB InBev спробою утримати продаж на тлі загального падіння ринку пива.

За даними дослідження Beer Marketers Insight (BMI), споживання пива в США досягло мінімуму з 1990-х. Випуск нішевих продуктів, подібних до «снігового» пива для вболівальників, також вкладається в цю стратегію.

Річний обсяг виробництва AB InBev перевищує 495,5 млн голів (гектолітрів). Незважаючи на зниження продажів майже на 2% протягом останнього року, прибуток AB InBev зріс на 10,2%.