Нацбанк випустив нову пам’ятну монету на честь українських дипломатів (фото)

На честь українських дипломатів Національний банк України випустив нову пам’ятну монету «Дипломатія». Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Як виглядає пам’ятна монета

Монета має номінал 5 гривень.

На аверсі розміщено стилізоване зображення оливкової гілки — найдавнішого символу миру та добросусідства.

На реверсі вгорі зображені переплетені лінії, що символізують складність міжнародних зв’язків. Трикутник візуально підкреслює стійкість основи дипломатичної діяльності. Центральний елемент композиції — прорис відбитка печатки Війська Запорізького 1648−1649 років, що свідчить про історичність української дипломатичної традиції.

Тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакуванні.

Де придбати монету

Реалізація монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 24 грудня 2025 року.

Також придбати пам’ятні монети можна буде в банків-дистриб'юторів — перелік на сайті НБУ. Детальніше про початок реалізації дізнавайтеся на їх офіційних сайтах.