Долар США та євро подешевшали під час міжбанківських торгів у понеділок, 22 грудня. Про це свідчать дані «Мінфіну».
22 грудня 2025, 17:45
Курс валют: долар та євро подешевшали на міжбанку у понеділок
Відкриття 22 грудня
Закриття 22 грудня
Зміни
42,19/42,22
42,02/42,05
17/17
49,49/49,51
49,42/49,45
7/6
Офіційний курс: долар — 42,15 грн, євро — 49,49грн.
Середній курс у банках: 42,00−42,45 грн/долар, 49,20−49,83 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,15−42,27, євро — 49,70−49,85 грн.
Джерело: Мінфін
