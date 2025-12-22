Пограбування Лувру за сім хвилин: було викрадено понад 8000 діамантів на 88 млн євро

Під час пограбування Лувру в жовтні грабіжники вкрали вісім ювелірних прикрас із коштовним камінням на суму 88 млн євро . Про це повідомляє BFMTV із посиланням на розслідування.

Пограбування Лувру

Пограбування Лувру сталося 19 жовтня. Злочинці забрали коштовності з галереї Аполлона — предмети з колекції прикрас Наполеона та імператриці Жозефіни, у тому числі намисто, брошку та діадему. Біля будівлі музею після пограбування також було знайдено зламану корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III.

Всі прикраси були інкрустовані коштовним камінням. Так, як пише BFMTV, загалом грабіжники вкрали 8482 діаманти, 35 смарагдів, 34 сапфіри та 212 перлин.

За даними каналу, грабіжники проникли до галереї Аполлона о 9:34 ранку, зламавши вікно за допомогою кутової шліфувальної машини. Двоє злодіїв швидко схопили ювелірні прикраси, поклали їх у сумку та сховали у кишені.

Наразі всіх чотирьох підозрюваних спіймано. Їм висунуто офіційні звинувачення, вони поміщені під варту до суду. Викрадені коштовності при цьому так і не знайшли.