22 грудня 2025, 17:47

Навіщо податковій доступ до банківських рахунків українців: пояснення від очільниці ДПС

Податкова служба не потребуватиме постійного моніторингу стану банківського рахунку усіх громадян України. Відкриття податківцям доступу до банківської таємниці потрібне для перевірки ризикових фізосіб. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух.

Податкова служба не потребуватиме постійного моніторингу стану банківського рахунку усіх громадян України.

Доступ до банківської інформації

«Коли ми говоримо про доступ до банківської інформації, це виключно до тих суб'єктів господарювання, які мають ознаки ризикованості. Наприклад, коли використовують дропів, розкидають гроші на картки, — це все незаконне використання», — пояснила Карнаух.

Якщо ДПС отримає доступ до банківської таємниці, податківці також можуть відслідковувати взаємопов'язаних осіб, через яких за допомогою ФОПів відбувається схема дроблення бізнесу.

«Це (доступ до рахунків) може бути підставою для того, щоб зрозуміти, а скільки через її рахунок пройшло», — каже керівниця Податкової.

За її словами, у разі ухвалення закону про оподаткування цифрових платформ, доступ до банківської таємниці також дозволить податківцям мати можливість підтвердити або спростувати системність отримання доходів громадянами.

«Мова тільки про випадки, які пов'язані з безпосередньо контролем, а не просто тому, що ми хочемо з’ясувати, що є на рахунку у людини», — переконує вона.

Скасування таємниці

Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив та передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 13232, який запроваджує спеціальний податковий режим для самозайнятих осіб, що працюють через цифрові платформи.

Законопроєкт спрямований на впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, які фізичні особи отримують через цифрові платформи.

Таким чином, Україна інтегрується до європейської системи податкової прозорості, яка з 2023 року вже діє в Європейському Союзі.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
22 грудня 2025, 18:21
#
Вірю, я повірив.
+
+15
Три літри
Три літри
22 грудня 2025, 18:34
#
Якщо ДПС отримає доступ до банківської таємниці, податківці також можуть відслідковувати взаємопов'язаних осіб, через яких за допомогою ФОПів відбувається схема дроблення бізнесу.
«Це (доступ до рахунків) може бути підставою для того, щоб зрозуміти, а скільки через її рахунок пройшло», — каже керівниця Податкової.
За її словами, у разі ухвалення закону про оподаткування цифрових платформ, доступ до банківської таємниці також дозволить податківцям мати можливість підтвердити або спростувати системність отримання доходів громадянами.

Закон про податок на ОЛХ не має жодного стосунку до ФОПів та інших суб'єктів господарювання. Дивно що чиновниця податкової цього не знає. Хоча чому дивно? Ні, не дивно.

Доступ до банківської такємниці продавців з ОЛХ дозволить податковій мати інформацію яка або і так вже є у податкової бо передана податковими агентами, або якщо це зачепить інші рахунки то ще й доступ до інформації яка не стосується продажу товарі на ОЛХ, а відповідно не має стосунку до мети цього закону.
+
0
Три літри
Три літри
22 грудня 2025, 18:39
#
Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив та передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 13232, який запроваджує спеціальний податковий режим для самозайнятих осіб, що працюють через цифрові платформи.

Ні, в законі немає мови про самозайнятих осіб бо самозайнята особа щоб набути цей статус має зареєструватись та відкрити спеціальний рахунок.

Більш того в пояснювальній записці прямо сказано що норми закону не разповсюджуются на діяльність самозайнятої особи:
+
0
Три літри
Три літри
22 грудня 2025, 18:39
#
У зв’язку з цим Кодекс запропоновано доповнити новою статтею «Оподаткування доходів підзвітних продавців від здійснення звітної діяльності через цифрові платформи».
Так, передбачено, що право на оподаткування доходів від здійснення звітної діяльності за ставкою 5 % має платник податку-резидент, який досягнув 18 років та відповідає одночасно всім таким вимогам:
1) платник податку має щонайменше один поточний рахунок, відкритий спеціально для цілей здійснення звітної діяльності, та повідомляє кожного підзвітного оператора платформи, з яким укладено договір щодо надання доступу до платформи, про номер (реквізити) поточного рахунку, через який здійснюються розрахунки під час здійснення звітної діяльності;
2) здійснює розрахунки під час здійснення звітної діяльності виключно
у грошовій формі - готівковій або безготівковій — з використанням поточного рахунку, відкритого спеціально для цілей здійснення звітної діяльності;
3) щодо платника податків не прийнято рішення щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) у порядку, встановленому Законом України «Про санкції»;
4) не є самозайнятою особою відповідно до Кодексу;
+
0
Три літри
Три літри
22 грудня 2025, 18:41
#
Ну і продовжуючи тему самозайнятих осіб: в наступному абзаці ви самі себе спростовуєте:

Законопроєкт спрямований на впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, які фізичні особи отримують через цифрові платформи.

Як вже написав вище: самозайнята особа звісно є фізичною особою. Але фізична особа не обов'язково є самозайнятою особою.
+
+30
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
22 грудня 2025, 18:59
#
Ни слова про прибыль… всех за Украинцев лошат да вертят на XYZ да и по полной!

Почти любая «реформа» с понтом — «сам дурак», «ну ты и *** », «готовь вазелин»!.. и т.п. Про какие соц гарантии и поддержку государства? Где оно?
+
0
Три літри
Три літри
22 грудня 2025, 19:01
#
Реєструєшся підприємцем на загальній системі оподаткування і сплачуєш податок саме з прибутку.
А якщо ти не підприємець то ніякого прибутку в тебе немає — в тебе є лише дохід і є податок з доходу.
+
+30
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
22 грудня 2025, 19:04
#
Вообще-то нужны законы и государство для людей.

и твое

«А якщо ти не підприємець то ніякого прибутку в тебе немає — в тебе є лише дохід і є податок з доходу»

засунь себе в одно место! Воняет как от того кто заинтересован в этих «схемах»!!!
+
0
Три літри
Три літри
22 грудня 2025, 19:30
#
Воняет как от того кто заинтересован в этих «схемах»!!!

це як раз ти захищаєщ схеми ухиляння від податків через продажі на ОЛХ


+
+30
Каждому ТЦК По Столбу
Каждому ТЦК По Столбу
22 грудня 2025, 19:11
#
По пути с Русским Военным Кораблем схемки, которые тебе выгоды
+
0
Три літри
Три літри
22 грудня 2025, 19:30
#
Такі як ти як в совку тягли все що можна так і зараз продовжують все робити в обхід закону
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
22 грудня 2025, 19:31
#
«раніше Кабмін схвалив та передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 13232»

Законопроєкт № 13232 відкликано у зв’язку з відставкою уряду.

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56316

Законопроєкт № 14025 про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи — поки що в порядок денний сесії не включено, бо не вистачає голосів депутатів ВРУ.

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/57296
+
0
Три літри
Три літри
22 грудня 2025, 19:52
#
Пхах, ну прям редакція вміє здивувати.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
22 грудня 2025, 20:07
#
Не полініться прочитати інтерв'ю керівниці ДПС повністю.

Схеми бізнесу через ФОПи мають масштабний характер

https://bit.ly/3YGLdOs
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
