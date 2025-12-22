Компанія «Нова пошта» не змінюватиме графік роботи на різдво, матиме скорочений день 31 грудня та вихідний 1 січня. Про це повідомляє пресслужба компанії.
22 грудня 2025, 16:24
Як працюватиме «Нова пошта» на свята
Графік роботи
24 та 25 грудня відділення «Нової пошти» працюватимуть за звичайним графіком, водночас 31 грудня буде скорочений робочий день — до 17:00, а 1 січня 2026 року — вихідний.
Джерело: Мінфін
