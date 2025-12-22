Bitget: обсяг спотової торгівлі токенізованими акціями перевищив $500 млн, акцію з нульовими комісіями продовжено

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 грудня 2025, 14:20

Bitget: обсяг спотової торгівлі токенізованими акціями перевищив $500 млн, акцію з нульовими комісіями продовжено

Bitget, найбільша у світі універсальна біржа (Universal Exchange, UEX), оголосила про те, що сукупний обсяг спотової торгівлі токенізованими акціями на платформі перевищив $500 млн. Цей показник відображає стрімке розширення ончейн-доступу до глобальних акцій і зростаюче ухвалення.

Bitget, найбільша у світі універсальна біржа (Universal Exchange, UEX), оголосила про те, що сукупний обсяг спотової торгівлі токенізованими акціями на платформі перевищив $500 млн.

Торговельна активність помітно прискорилася у грудні. Протягом першого тижня місяця Bitget зафіксувала понад $88 млн обсягу торгів токенізованими акціями, випущеними Ondo, що становило близько 73% усієї ринкової активності в цьому сегменті за вказаний період. Така концентрація обсягів підкреслює глибину ліквідності та ефективність виконання ордерів на платформі на тлі зростання інтересу до токенізованих акцій з боку ширшої аудиторії.

Токенізовані акції є ключовим елементом екосистеми UEX від Bitget, яка поєднує цифрові активи, ончейн-інструменти, токенізовані акції та торгові інструменти на базі ІІ в єдиному торговому середовищі. Всі токенізовані акції на Bitget торгуються в режимі 5×24, що дозволяє користувачам реагувати на звіти компаній, макроекономічні події та новини, що виходять поза стандартним торговим годинником ринків США. Ранні дані платформи показують, що значна частина торговельної активності відбувається за межами стандартних американських торгових сесій, що демонструє, як токенізація перерозподіляє ліквідність фондового ринку між різними регіонами світу.

Досягнення цього рубежу відбиває ширші структурні зміни у світових фінансах і натомість зростаючого попиту токенізовані реальні активи. Учасники ринку все частіше віддають перевагу платформам, які пропонують безперервний доступ, прозоре ціноутворення та консолідований доступ як до традиційних, так і цифрових активів. Торгові патерни на Bitget вказують на те, що токенізовані акції переходять із розряду експериментальних інструментів до категорії стійкого та повноцінного елемента глобальної торговельної активності.

Для підтримки подальшої участі Bitget продовжила програму торгівлі токенізованими акціями з нульовою комісією до 16 січня 2026 року, скасувавши як торгові, так і gas-комісії для вибраних продуктів. У рамках поточної акції 0-Fee Stock Race (етап 6) користувачі, які торгують відповідними парами, включаючи CRCLon, TSLAon та MUon, також можуть взяти участь у розіграші призового фонду у 30 000 BGB, при цьому індивідуальна винагорода може досягати 1 000 BGB.

Дані платформи також показують, що попит на торги охоплює як окремі технологічні акції, і продукти, прив'язані до індексів. Основні обсяги, як і раніше, зосереджені в паперах компаній з великою капіталізацією — таких як Tesla, Nvidia, Apple, Meta, а також інструменти, пов'язані з індексом Nasdaq. Активність підтримується сезонами звітності, розвитком ІІ-технологій та макроекономічним позиціонуванням. Одночасно зростання інтересу до токенізованих ETF та захисних активів вказує на дедалі активніше використання токенізованих акцій для диверсифікації портфеля та управління ризиками.

«Токенізовані акції стають ключовими воротами до глобальних ринків», — заявила Грейсі Чен, генеральний директор Bitget. — «Нова хвиля прийняття полягає в тому, що користувачі отримують ончейн-доступ до традиційних активів, і це повністю відповідає нашому баченню майбутнього фінансів — єдиного, безмежного та доступного з однієї платформи».

У міру подальшого зростання сукупних обсягів та розширення географії учасників токенізовані акції стають одним із ключових драйверів екосистеми UEX від Bitget, поєднуючи традиційні фінансові ринки з інфраструктурою на базі блокчейну.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами