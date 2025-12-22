Multi від Мінфін
22 грудня 2025, 11:41

З 1 січня 2026 року у Франції діятимуть нові вимоги для іноземців

З 1 січня 2026 року у Франції діятимуть нові вимоги для іноземців, які планують отримати довгостроковий дозвіл на проживання або громадянство. Однією з ключових змін стане обов’язковий громадянський іспит, що перевірятиме знання основ французького суспільства та державних цінностей. Про це пише Visitukraine.today.

З 1 січня 2026 року у Франції діятимуть нові вимоги для іноземців, які планують отримати довгостроковий дозвіл на проживання або громадянство.

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що зміниться

Франція продовжує реформувати міграційну політику, роблячи акцент на інтеграції іноземців у суспільне та правове середовище країни. З 2026 року одним із обов’язкових етапів для отримання багаторічного дозволу на проживання, карти резидента або французького громадянства стане громадянський іспит — Examen civique.

Його мета — підтвердити базове розуміння принципів Республіки, прав і обов’язків мешканців Франції, а також ключових суспільних норм. Щоб уникнути відмов або затримок у розгляді документів, важливо заздалегідь розібратися, як працює нова система і що саме очікується від заявників.

Кого стосується обов’язковий громадянський іспит?

Обов’язковий громадянський іспит у Франції з 2026 року запроваджується не для всіх іноземців, а лише для тих категорій заявників, для яких держава вважає інтеграцію у французьке суспільство ключовою умовою легального перебування або зміни статусу.

Іспит обов’язковий для осіб, які подаються на:

  • Багаторічні дозволи на проживання терміном від 2 до 4 років
  • (зокрема на підставі трудового контракту CDI, возз'єднання сім'ї, підприємницької діяльності тощо);
  • 10-річну карту резидента Франції;
  • Набуття громадянства Франції шляхом натуралізації.

Важливий нюанс! Громадянський іспит складається перед першою подачею на багаторічний дозвіл на проживання. Якщо іноземець уже має такий дозвіл і подається на його продовження, повторно складати іспит не потрібно.

Коли потрібно складати іспит і як він вплине на подачу документів?

Громадянський іспит стає частиною процедури подачі документів, а не формальністю після отримання дозволу. Без успішного складання Examen civique подання заяви на відповідний міграційний статус буде неможливим.

Ключові моменти, які варто врахувати:

  • Іспит складається до першої подачі на багаторічний дозвіл на проживання (2−4 роки);
  • Результати іспиту додаються до пакета документів під час подачі;
  • Для продовження вже чинного багаторічного дозволу нові вимоги не застосовуються;
  • Для подачі на 10-річну карту резидента або громадянство іспит є обов’язковим етапом незалежно від підстав проживання.

Відсутність сертифіката або ігнорування цієї вимоги може призвести до відмови у прийнятті документів або затримки розгляду справи. Саме тому важливо планувати підготовку та складання іспиту заздалегідь, а не на фінальному етапі подачі.

Офіційні правила проведення, перелік питань і організаційні деталі були оприлюднені Міністерством внутрішніх справ Франції у грудні 2025 року.

Де готуватися до іспиту: офіційні ресурси

Для підготовки до Examen civique уряд Франції запустив спеціальний державний портал Formation Civique. Саме цей сайт є єдиним рекомендованим офіційним джерелом, на яке орієнтуються екзаменаційні центри.

Джерело: Мінфін
