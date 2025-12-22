З 1 січня 2026 року у Франції діятимуть нові вимоги для іноземців, які планують отримати довгостроковий дозвіл на проживання або громадянство. Однією з ключових змін стане обов’язковий громадянський іспит, що перевірятиме знання основ французького суспільства та державних цінностей. Про це пише Visitukraine.today.

Що зміниться

Франція продовжує реформувати міграційну політику, роблячи акцент на інтеграції іноземців у суспільне та правове середовище країни. З 2026 року одним із обов’язкових етапів для отримання багаторічного дозволу на проживання, карти резидента або французького громадянства стане громадянський іспит — Examen civique.

Його мета — підтвердити базове розуміння принципів Республіки, прав і обов’язків мешканців Франції, а також ключових суспільних норм. Щоб уникнути відмов або затримок у розгляді документів, важливо заздалегідь розібратися, як працює нова система і що саме очікується від заявників.

Кого стосується обов’язковий громадянський іспит?

Обов’язковий громадянський іспит у Франції з 2026 року запроваджується не для всіх іноземців, а лише для тих категорій заявників, для яких держава вважає інтеграцію у французьке суспільство ключовою умовою легального перебування або зміни статусу.

Іспит обов’язковий для осіб, які подаються на:

Багаторічні дозволи на проживання терміном від 2 до 4 років

(зокрема на підставі трудового контракту CDI, возз'єднання сім'ї, підприємницької діяльності тощо);

10-річну карту резидента Франції;

Набуття громадянства Франції шляхом натуралізації.

Важливий нюанс! Громадянський іспит складається перед першою подачею на багаторічний дозвіл на проживання. Якщо іноземець уже має такий дозвіл і подається на його продовження, повторно складати іспит не потрібно.

Коли потрібно складати іспит і як він вплине на подачу документів?

Громадянський іспит стає частиною процедури подачі документів, а не формальністю після отримання дозволу. Без успішного складання Examen civique подання заяви на відповідний міграційний статус буде неможливим.

Ключові моменти, які варто врахувати:

Іспит складається до першої подачі на багаторічний дозвіл на проживання (2−4 роки);

Результати іспиту додаються до пакета документів під час подачі;

Для продовження вже чинного багаторічного дозволу нові вимоги не застосовуються;

Для подачі на 10-річну карту резидента або громадянство іспит є обов’язковим етапом незалежно від підстав проживання.

Відсутність сертифіката або ігнорування цієї вимоги може призвести до відмови у прийнятті документів або затримки розгляду справи. Саме тому важливо планувати підготовку та складання іспиту заздалегідь, а не на фінальному етапі подачі.

Офіційні правила проведення, перелік питань і організаційні деталі були оприлюднені Міністерством внутрішніх справ Франції у грудні 2025 року.

Де готуватися до іспиту: офіційні ресурси

Для підготовки до Examen civique уряд Франції запустив спеціальний державний портал Formation Civique. Саме цей сайт є єдиним рекомендованим офіційним джерелом, на яке орієнтуються екзаменаційні центри.