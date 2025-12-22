Курс валют на понеділок: долар в банках додав дві копійки, євро втратило 18 копійок

У понеділок, 22 грудня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Євро у покупці втратило 18 копійок, а у продажу 7 копійок.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 3 копійки у купівлі та 4 копійки у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,05−42,47 грн. Євро купують за 49,20 грн, а продають за 49,89 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,25−42,34, євро — 49,70−49,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,18−42,21 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,49−49,51 грн/євро.

