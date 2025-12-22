Multi від Мінфін
22 грудня 2025, 9:10

Citi спрогнозував зростання біткоїну до $143 000 у 2026 році

Вартість біткоїну досягне $143 000 наступного року, спрогнозували аналітики Citi. Ціна зростатиме завдяки подальшому припливу грошей до біржових фондів, пов'язаних з найбільшою по капіталізації криптовалютою, вважає банк. Про це повідомив MarketWatch.

Вартість біткоїну досягне $143 000 наступного року, спрогнозували аналітики Citi.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Ціну біткоїну $143 000 передбачає базовий сценарій Citi, повідомив MarketWatch. Це на 62,5% вище за рівень, на якому криптовалюта торгувалася 19 грудня — близько $88 000, випливає з даних CoinGecko.

В оптимістичному сценарії Citi допускає підйом криптовалюти вище $189 000 (на 114% більше за поточну ціну), а в песимістичному — падіння до $78 500 (на 11% менше, ніж зараз).

«Наші прогнози, зокрема для біткоїна, ґрунтуються на припущенні, що ухвалення [його] інвесторами продовжиться з припливом $15 млрд в ETF, що підтримає вартість токенів», — заявили аналітики під керівництвом голови відділу глобальної кількісної макростратегії банку Алекса Сондерса.

Що ще впливає на прогноз

Додатковий позитивний фактор для біткоїну може виникнути завдяки Конгресу США, припустив Citi. Сенат США веде переговори за своєю версією вже ухваленого Палатою представників закону Clarity Act, який поставить біткоїн під регулювання Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США, пише MarketWatch. Це допоможе стимулювати ухвалення криптовалюти інвесторами, вважає банк.

«Ведмежий» сценарій ґрунтується на рецесійних макроекономічних чинниках, зазначають аналітики.

У другій капіталізації криптовалюти Ethereum Citi бачить менший потенціал для зростання. «ETH чутливий до активності, враховуючи його потенційне використання як програмовані гроші, на відміну від сприйняття біткоїну як „сховища вартості“, і активність значно знизилася», — стверджують аналітики.

Вартість біткоїну

Біткоїн зараз коштує приблизно на 30% дешевше, ніж було у жовтні, коли він піднявся до рекорду. Ціна криптовалюти зараз приблизно на 7% менша, ніж вона була на початку 2025 року. Хоча пов'язані з криптовалютою ETF зіткнулися з великими відтоками після досягнення максимуму, ці потоки останнім часом заспокоїлися, зазначив MarketWatch.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
