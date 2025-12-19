Курс євро пішов вверх під час міжбанківських торгів у п'ятницю 19 грудня. Водночас курс євро майже не змінився. Про це свідчать дані торгів.
19 грудня 2025, 17:30
Курс валют: євро подорожчав на міжбанку у п'ятницю
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 19 грудня
|
Закриття 19 грудня
|
Зміни
|
42,20/42,23
|
42,19/42,22
|
1/1
|
49,41/49,43
|
49,47/49,50
|
6/7
Офіційний курс: долар — 42,25 грн, євро — 49,47 грн.
Середній курс у банках: 42,05−42,49 грн/долар, 49,38−49,96 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,22−42,30, євро — 49,65−49,85 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі