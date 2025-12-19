Два банки — одна мета: ПУМБ та Ощадбанк об’єдналися заради порятунку життів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 грудня 2025, 17:50

Два банки — одна мета: ПУМБ та Ощадбанк об’єдналися заради порятунку життів

19−20 грудня в Києві відбувається спільна донорська ініціатива «Різдво єднає серця». Вперше в українській історії два системно важливих банки об'єдналися, щоб привернути увагу до проблеми донорства та допомогти подолати дефіцит крові в святковий період року.

У період зимових свят донації крові традиційно зменшуються, тоді як потреба залишається критично високою. Особливо зараз. Від початку повномасштабного вторгнення потреба в донорській крові зросла на 60 %, а кількість донорів майже не змінилася. Сьогодні лише третина пацієнтів в Україні отримує кров вчасно. Для інших вона могла б стати найкращим різдвяним подарунком.

Саме тому вперше в українській історії два системно важливих банки об'єдналися, щоб привернути увагу до проблеми донорства та допомогти подолати дефіцит крові в найскладніший період року. Коли твориш добро, конкуренції немає місця.

Під гаслом «Добрі справи об'єднують і долають бар'єри» банки закликають українців долучитися та підтримати тих, хто просто зараз бореться за життя — передусім військових і цивільних пацієнтів, які потребують донорської крові.

19 і 20 грудня біля відділень ПУМБ і Ощадбанку в Києві по вулиці Великій Васильківській, 103 працює мобільний донорський хаб у великому двоповерховому автобусі.

На нижньому поверсі хабу — перший в Україні інтерактивний простір, присвячений донорству крові. Тут можна довідатися, скільки золота міститься в нашій крові, побачити власне тепло, почути історії донорів та реципієнтів. Дізнавшись більше про донорство і подолавши традиційні страхи та упередження, кожен зможе зробити крок назустріч тим, кому життєво необхідна допомога. Для цього на другому поверсі автобуса працює комфортна станція здавання крові, де донорів зустріє професійна медична команда.

До ініціативи «Різдво єднає серця» долучилися представники керівництва обох банків з командами. Попри щільні графіки голова правління ПУМБ Сергій Черненко та заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн 19 грудня здали кров у мобільному донорському хабі, демонструючи власним прикладом: рятувати життя може і повинен кожен. 20 грудня тут чекають на всіх небайдужих. Зареєструватись на донацію можна онлайн, обравши зручний час з 9:00 до 14:00. Інтерактивна виставка працює з 9:00 до 18:00.

Сергій Черненко, голова правління ПУМБ: «Ця ініціатива для нас — не разова акція, а продовження зусиль, спрямованих на розвиток культури системного донорства в Україні. Донорство не вимагає надзусиль, але здатне стати справжнім різдвяним дивом і врятувати чиєсь життя. Подумайте про те, що ваша кров — найкращий подарунок для тих, хто її потребує. Ми подбали, щоб зробити цей подарунок було максимально просто. Приходьте!».

Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку: «Великі банки можуть об'єднуватись заради важливої справи. Ця ініціатива — для всіх, хто потребує допомоги, але вона особливо важлива для захисників України. Кожна крапля донорської крові може стати вирішальною, може допомогти уникнути ампутацій та знизити ризик інвалідності після поранень. Тож не лишайтесь байдужими».

Організатори ініціативи наголошують, що кожна донація крові — це шанс на життя. Вливайтесь!

Довідка:

ПУМБ системно підтримує соціальні проєкти та донорські ініціативи, зокрема реалізує спільний з Mastercard проєкт «Теплокровні», що популяризує культуру системного донорства та допомагає рятувати життя. Партнери проєкту — громадські організації ДонорUA та Агенти крові. З моменту запуску 225 донорів здали 101 літр крові, даючи шанс допомогти понад 675 людям. Дізнатись більше про проєкт і зареєструватись на донацію можна на сайті teplokrovni.com.ua.

Ощадбанк розвиває інклюзивність за власною програмою «Моя безбар'єрність», підтримує ветеранів і людей з інвалідністю, створює доступні сервіси та простори. Ощад є лідером у створенні інклюзивних відділень. Ще у 2014 році відкрито перші установи, які перевершили нормативи інклюзивності. Сьогодні таких відділень 33, і вони забезпечують повний спектр послуг для людей з інвалідністю. Ще понад 700 відділень Ощадбанку відповідають вимогам ДБН з інклюзивності.

Джерело: ПУМБ
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами