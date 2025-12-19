Два банки — одна мета: ПУМБ та Ощадбанк об’єдналися заради порятунку життів

19−20 грудня в Києві відбувається спільна донорська ініціатива «Різдво єднає серця». Вперше в українській історії два системно важливих банки об'єдналися, щоб привернути увагу до проблеми донорства та допомогти подолати дефіцит крові в святковий період року.

У період зимових свят донації крові традиційно зменшуються, тоді як потреба залишається критично високою. Особливо зараз. Від початку повномасштабного вторгнення потреба в донорській крові зросла на 60 %, а кількість донорів майже не змінилася. Сьогодні лише третина пацієнтів в Україні отримує кров вчасно. Для інших вона могла б стати найкращим різдвяним подарунком.

Саме тому вперше в українській історії два системно важливих банки об'єдналися, щоб привернути увагу до проблеми донорства та допомогти подолати дефіцит крові в найскладніший період року. Коли твориш добро, конкуренції немає місця.

Під гаслом «Добрі справи об'єднують і долають бар'єри» банки закликають українців долучитися та підтримати тих, хто просто зараз бореться за життя — передусім військових і цивільних пацієнтів, які потребують донорської крові.

19 і 20 грудня біля відділень ПУМБ і Ощадбанку в Києві по вулиці Великій Васильківській, 103 працює мобільний донорський хаб у великому двоповерховому автобусі.

На нижньому поверсі хабу — перший в Україні інтерактивний простір, присвячений донорству крові. Тут можна довідатися, скільки золота міститься в нашій крові, побачити власне тепло, почути історії донорів та реципієнтів. Дізнавшись більше про донорство і подолавши традиційні страхи та упередження, кожен зможе зробити крок назустріч тим, кому життєво необхідна допомога. Для цього на другому поверсі автобуса працює комфортна станція здавання крові, де донорів зустріє професійна медична команда.

До ініціативи «Різдво єднає серця» долучилися представники керівництва обох банків з командами. Попри щільні графіки голова правління ПУМБ Сергій Черненко та заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн 19 грудня здали кров у мобільному донорському хабі, демонструючи власним прикладом: рятувати життя може і повинен кожен. 20 грудня тут чекають на всіх небайдужих. Зареєструватись на донацію можна онлайн, обравши зручний час з 9:00 до 14:00. Інтерактивна виставка працює з 9:00 до 18:00.

Сергій Черненко, голова правління ПУМБ: «Ця ініціатива для нас — не разова акція, а продовження зусиль, спрямованих на розвиток культури системного донорства в Україні. Донорство не вимагає надзусиль, але здатне стати справжнім різдвяним дивом і врятувати чиєсь життя. Подумайте про те, що ваша кров — найкращий подарунок для тих, хто її потребує. Ми подбали, щоб зробити цей подарунок було максимально просто. Приходьте!».

Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку: «Великі банки можуть об'єднуватись заради важливої справи. Ця ініціатива — для всіх, хто потребує допомоги, але вона особливо важлива для захисників України. Кожна крапля донорської крові може стати вирішальною, може допомогти уникнути ампутацій та знизити ризик інвалідності після поранень. Тож не лишайтесь байдужими».

Організатори ініціативи наголошують, що кожна донація крові — це шанс на життя. Вливайтесь!

Довідка:

ПУМБ системно підтримує соціальні проєкти та донорські ініціативи, зокрема реалізує спільний з Mastercard проєкт «Теплокровні», що популяризує культуру системного донорства та допомагає рятувати життя. Партнери проєкту — громадські організації ДонорUA та Агенти крові. З моменту запуску 225 донорів здали 101 літр крові, даючи шанс допомогти понад 675 людям. Дізнатись більше про проєкт і зареєструватись на донацію можна на сайті teplokrovni.com.ua.

Ощадбанк розвиває інклюзивність за власною програмою «Моя безбар'єрність», підтримує ветеранів і людей з інвалідністю, створює доступні сервіси та простори. Ощад є лідером у створенні інклюзивних відділень. Ще у 2014 році відкрито перші установи, які перевершили нормативи інклюзивності. Сьогодні таких відділень 33, і вони забезпечують повний спектр послуг для людей з інвалідністю. Ще понад 700 відділень Ощадбанку відповідають вимогам ДБН з інклюзивності.