Bitunix покращує деривативні продукти: запускає ф'ючерси USDC-M і плече до 200x

Bitunix, найшвидше зростаюча криптобіржа в світі, продовжує розширювати свої деривативні продукти, реалізуючи ряд ключових оновлень, спрямованих на поліпшення роботи трейдерів з ф'ючерсними ринками. В рамках цього системного розвитку біржа запустила ф'ючерси з маржею в USDC (USDC-M Futures) і збільшила максимальне кредитне плече за безстроковими контрактами BTC/USDT і ETH/USDT до 200x. Ці оновлення підкреслюють прагнення Bitunix створити більш потужну і гнучку ф'ючерсну платформу, надаючи трейдерам більший вибір маржинальних інструментів і більший контроль над управлінням позиціями.

«Ми робимо це, щоб зробити торгівлю деривативами на Bitunix більш привабливою. Це частина нашого довгострокового плану щодо поліпшення торгових умов і створення більш повноцінної і, можливо, більш унікальної платформи», — зазначив Стівен Гу, директор зі стратегії біржі Bitunix.

«Розширюючи продуктову лінійку і посилюючи інфраструктуру, Bitunix формує деривативну платформу, розраховану на потреби як професійних, так і інституційних трейдерів», — додав він.

Рух у бік деривативів USDC-M

Криптовалютні деривативи продовжують стрімко зростати. За даними CME Group, при середньому денному відкритому інтересі близько 31 млрд доларів глобальний обсяг торгівлі криптоф'ючерами та опціонами перевищив 900 млрд доларів у III кварталі 2025 року, що відображає стійкий попит як з боку роздрібних, так і інституційних учасників.

Одночасно стейблкоіни, такі як USDC, відіграють все більш важливу роль у криптотрейдингу завдяки ціновій стабільності та зростаючому використанню в якості розрахункового активу на біржах. За даними Coinglass, загальна капіталізація ринку стейблкоїнів становить 270 млрд доларів, при цьому на USDC припадає близько 61 млрд доларів, що підкреслює широке застосування цих активів у криптоекосистемі.

У зв'язку з цим Bitunix запустила ф'ючерси USDC-M — черговий крок у розширенні деривативної лінійки біржі та слідуванні мінливим ринковим перевагам.

Ф'ючерси USDC-M дозволяють трейдерам відкривати і управляти позиціями безпосередньо в USDC без необхідності конвертації коштів або сплати додаткових комісій, що спрощує облік прибутку і збитків. Bitunix також пропонує спотову торгівлю парою USDC/USDT з нульовою комісією, дозволяючи користувачам вільно переказувати кошти між цими активами.

Торгівля USDC на Bitunix підтримується широкою спотовою лінійкою з 20 торгових пар, включаючи BTC, ETH, SOL, XRP, BNB, DOGE, ADA, LINK, AVAX, LTC, UNI, AAVE, ARB, BCH, FIL, NEAR, HBAR, ENA, SUI і SHIB. Крім того, функція мультиактивної маржі дозволяє використовувати USDC, USDT та інші підтримувані активи спільно в якості маржі, допомагаючи трейдерам ефективніше управляти капіталом.

Крім того, ф'ючерси USDC-M повністю інтегровані з просунутими інструментами Bitunix, такими як свічкова система Ultra K-Line і мультивіконний режим. Це відображає більш широку стратегію біржі щодо створення комплексної і масштабованої деривативної платформи, яка підходить як для досвідчених трейдерів, так і для новачків.

Bitunix піднімає планку з плечем 200x

Біржа підвищила максимальне кредитне плече для безстрокових ф'ючерсів BTC/USDT і ETH/USDT до 200x з попередніх 125x. Ця зміна означає не просто зростання показника — вона відображає більш глибоку ліквідність і поліпшену інфраструктуру платформи, надаючи трейдерам більше впевненості і гнучкості при управлінні позиціями на швидко мінливих ринках.

Підвищення плеча відбулося одночасно із запуском ф'ючерсів USDC-M і низкою інших недавніх оновлень. У сукупності ці поліпшення демонструють фокус Bitunix на зміцненні своєї ключової деривативної лінійки і створенні платформи, що підходить як для досвідчених трейдерів, так і для новачків.

Завдяки останнім оновленням і додаванню нових функцій Bitunix закладає основу для деривативної криптоплатформи, здатної підтримувати різні стилі торгівлі та рівні досвіду. Ці зміни відображають послідовну довгострокову роботу над створенням прозорого, практичного та масштабованого середовища для торгівлі деривативами, яке буде розвиватися разом з користувачами.

Про Bitunix

Bitunix — це глобальна криптовалютна біржа деривативів, якій довіряють понад 3 мільйони користувачів у більш ніж 100 країнах. Компанія прагне надавати прозоре, відповідне вимогам і безпечне торговельне середовище для всіх користувачів. Bitunix пропонує швидкий процес реєстрації та зручну систему верифікації з обов'язковим KYC, забезпечуючи безпеку та дотримання регуляторних норм.

Завдяки глобальним стандартам захисту, таким як Proof of Reserves (PoR) і фонд Bitunix Care Fund, біржа приділяє особливу увагу довірі користувачів і безпеці коштів. Графічна система K-Line Ultra забезпечує зручний торговий досвід як для новачків, так і для досвідчених трейдерів, а кредитне плече до 200x і глибока ліквідність роблять Bitunix однією з найдинамічніших платформ на ринку.