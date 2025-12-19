Bitunix покращує деривативні продукти: запускає ф'ючерси USDC-M і плече до 200x

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 грудня 2025, 15:00

Bitunix покращує деривативні продукти: запускає ф'ючерси USDC-M і плече до 200x

Bitunix оновлює лінійку деривативів, запускаючи ф'ючерси USDC-M і плече до 200x

Bitunix оновлює лінійку деривативів, запускаючи ф'ючерси USDC-M і плече до 200xBitunix, найшвидше зростаюча криптобіржа в світі, продовжує розширювати свої деривативні продукти, реалізуючи ряд ключових оновлень, спрямованих на поліпшення роботи трейдерів з ф'ючерсними ринками.

Bitunix, найшвидше зростаюча криптобіржа в світі, продовжує розширювати свої деривативні продукти, реалізуючи ряд ключових оновлень, спрямованих на поліпшення роботи трейдерів з ф'ючерсними ринками. В рамках цього системного розвитку біржа запустила ф'ючерси з маржею в USDC (USDC-M Futures) і збільшила максимальне кредитне плече за безстроковими контрактами BTC/USDT і ETH/USDT до 200x. Ці оновлення підкреслюють прагнення Bitunix створити більш потужну і гнучку ф'ючерсну платформу, надаючи трейдерам більший вибір маржинальних інструментів і більший контроль над управлінням позиціями.

«Ми робимо це, щоб зробити торгівлю деривативами на Bitunix більш привабливою. Це частина нашого довгострокового плану щодо поліпшення торгових умов і створення більш повноцінної і, можливо, більш унікальної платформи», — зазначив Стівен Гу, директор зі стратегії біржі Bitunix.

«Розширюючи продуктову лінійку і посилюючи інфраструктуру, Bitunix формує деривативну платформу, розраховану на потреби як професійних, так і інституційних трейдерів», — додав він.

Рух у бік деривативів USDC-M

Криптовалютні деривативи продовжують стрімко зростати. За даними CME Group, при середньому денному відкритому інтересі близько 31 млрд доларів глобальний обсяг торгівлі криптоф'ючерами та опціонами перевищив 900 млрд доларів у III кварталі 2025 року, що відображає стійкий попит як з боку роздрібних, так і інституційних учасників.

Одночасно стейблкоіни, такі як USDC, відіграють все більш важливу роль у криптотрейдингу завдяки ціновій стабільності та зростаючому використанню в якості розрахункового активу на біржах. За даними Coinglass, загальна капіталізація ринку стейблкоїнів становить 270 млрд доларів, при цьому на USDC припадає близько 61 млрд доларів, що підкреслює широке застосування цих активів у криптоекосистемі.

У зв'язку з цим Bitunix запустила ф'ючерси USDC-M — черговий крок у розширенні деривативної лінійки біржі та слідуванні мінливим ринковим перевагам.

Ф'ючерси USDC-M дозволяють трейдерам відкривати і управляти позиціями безпосередньо в USDC без необхідності конвертації коштів або сплати додаткових комісій, що спрощує облік прибутку і збитків. Bitunix також пропонує спотову торгівлю парою USDC/USDT з нульовою комісією, дозволяючи користувачам вільно переказувати кошти між цими активами.

Торгівля USDC на Bitunix підтримується широкою спотовою лінійкою з 20 торгових пар, включаючи BTC, ETH, SOL, XRP, BNB, DOGE, ADA, LINK, AVAX, LTC, UNI, AAVE, ARB, BCH, FIL, NEAR, HBAR, ENA, SUI і SHIB. Крім того, функція мультиактивної маржі дозволяє використовувати USDC, USDT та інші підтримувані активи спільно в якості маржі, допомагаючи трейдерам ефективніше управляти капіталом.

Крім того, ф'ючерси USDC-M повністю інтегровані з просунутими інструментами Bitunix, такими як свічкова система Ultra K-Line і мультивіконний режим. Це відображає більш широку стратегію біржі щодо створення комплексної і масштабованої деривативної платформи, яка підходить як для досвідчених трейдерів, так і для новачків.

Bitunix піднімає планку з плечем 200x

Біржа підвищила максимальне кредитне плече для безстрокових ф'ючерсів BTC/USDT і ETH/USDT до 200x з попередніх 125x. Ця зміна означає не просто зростання показника — вона відображає більш глибоку ліквідність і поліпшену інфраструктуру платформи, надаючи трейдерам більше впевненості і гнучкості при управлінні позиціями на швидко мінливих ринках.

Підвищення плеча відбулося одночасно із запуском ф'ючерсів USDC-M і низкою інших недавніх оновлень. У сукупності ці поліпшення демонструють фокус Bitunix на зміцненні своєї ключової деривативної лінійки і створенні платформи, що підходить як для досвідчених трейдерів, так і для новачків.

Завдяки останнім оновленням і додаванню нових функцій Bitunix закладає основу для деривативної криптоплатформи, здатної підтримувати різні стилі торгівлі та рівні досвіду. Ці зміни відображають послідовну довгострокову роботу над створенням прозорого, практичного та масштабованого середовища для торгівлі деривативами, яке буде розвиватися разом з користувачами.

Про Bitunix

Bitunix — це глобальна криптовалютна біржа деривативів, якій довіряють понад 3 мільйони користувачів у більш ніж 100 країнах. Компанія прагне надавати прозоре, відповідне вимогам і безпечне торговельне середовище для всіх користувачів. Bitunix пропонує швидкий процес реєстрації та зручну систему верифікації з обов'язковим KYC, забезпечуючи безпеку та дотримання регуляторних норм.

Завдяки глобальним стандартам захисту, таким як Proof of Reserves (PoR) і фонд Bitunix Care Fund, біржа приділяє особливу увагу довірі користувачів і безпеці коштів. Графічна система K-Line Ultra забезпечує зручний торговий досвід як для новачків, так і для досвідчених трейдерів, а кредитне плече до 200x і глибока ліквідність роблять Bitunix однією з найдинамічніших платформ на ринку.

Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами