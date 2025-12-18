Multi від Мінфін
18 грудня 2025, 19:31

Нацбанк закликає скасувати мораторій на стягнення майна за проблемними іпотечними кредитами

Всеохопний мораторій на врегулювання проблемної іпотеки, запроваджений після початку повномасштабної війни, необхідно скасувати. Про це йдеться в звіті Нацбанку про фінансову стабільність.

Всеохопний мораторій на врегулювання проблемної іпотеки, запроваджений після початку повномасштабної війни, необхідно скасувати.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Мораторій на врегулювання кредитів

Як зазначає регулятор у звіті, у 2022 році парламент запровадив мораторій на врегулювання кредитів, наданих до повномасштабного вторгнення. Зараз мораторій поширюється на 35 млрд грн валових кредитів, включно зі списаними раніше.

«Хоча на нові іпотеки заборона не поширюється, вона створює невизначеність навколо можливості стягнути заставу в разі несплати за кредитом і підвищує ставки за іпотекою. Тож такий всеохопний мораторій має бути скасовано, а практика застосування мораторіїв — переглянута», — йдеться у звіті.

У Нацбанку наголосили, що понад 80% цієї суми — це кредити, які не працюють (NPL).

При цьому в НБУ заявили, що банки досить ефективні у врегулюванні незабезпеченого портфеля. Для цього вони використовують власні ресурси або ж передають кредити спеціалізованим установам. Водночас значний обсяг непрацюючих іпотек банки й надалі не можуть урегулювати.

Тож такий всеохопний мораторій має бути скасовано, а практика застосування мораторіїв — переглянута.

«Прикладом виважених обмежень може бути заборона на стягнення знищеного іпотечного майна. За даними банків, внаслідок бойових дій було знищено заставу за 21 млн грн кредитів», — зазначили в Нацбанку.

Нагадаємо

В березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про підтримку громадян та бізнесу в Україні на період воєнного стану. Документ № 7137д підтримали 340 народних депутатів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
