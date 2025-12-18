Курси долара США та євро пішли вниз під час міжбанківських торгів у четвер 18 грудня. Про це свідчать дані «Мінфіну».
18 грудня 2025, 17:37
Курс валют: долар та євро впали на міжбанку у четвер
Відкриття 18 грудня
Закриття 18 грудня
Зміни
42,39/42,42
42,19/42,22
20/20
49,75/49,76
49,52/49,54
23/22
Середній курс у банках: 42,15−42,58 грн/долар, 49,45−50,00 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,27−42,35, євро — 49,72−49,89 грн.
Джерело: Мінфін
