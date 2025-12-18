У листопаді автопарк країни поповнили 12,4 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.
18 грудня 2025, 18:10
Українці активніше купують бензинові авто: у листопаді парк зріс на 12,4 тис. машин
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Які авто обирали
З цієї кількості нових авто — 2,3 тис. од. (+27%) та 10,1 тис. од. вживаних (+48%).
Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ
- RENAULT Duster — 223 од.;
- HYUNDAI Tucson — 203 од.;
- MAZDA CX5 — 187 од.;
- SKODA Kodiaq — 116 од.;
- SKODA Octavia — 108 од.
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто
- VOLKSWAGEN Golf — 691 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 587 од.;
- AUDI Q5 — 519 од.;
- NISSAN Rogue — 519 од.;
- AUDI A4 — 336 од.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі