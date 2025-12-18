20 — 21 грудня 2025 року Державна податкова служба проводитиме регламентні та технічні роботи для обслуговування інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр фізичних осіб — платників податків». Про це йдеться у повідомленні ДПС.
18 грудня 2025, 16:36
В ДПС попередили про можливі обмеження в роботі електронних сервісів
Обмеження в роботі
У цей період можливі обмеження в роботі електронних сервісів та Електронного кабінету щодо отримання даних з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.
Джерело: Мінфін
