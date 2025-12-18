Національний банк України встановив на 19 грудня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,3374 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ залишив на попередньому рівні курс гривні.
18 грудня 2025, 16:54
НБУ знизив офіційний курс євро
Офіційні курси
Офіційний курс євро на 19 грудня становить 49,5940 гривень за 1 євро (-0,04 грн).
Офіційний курс долара на 19 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,3374 гривень за 1 долар.
Джерело: Мінфін
