Coinbase оголосила про запуск торгів акціями та вихід на ринок прогнозів

Найбільша в США криптобіржа Coinbase анонсувала масштабне оновлення продуктової лінійки, яке надасть користувачам доступ до фондового ринку та прогнозів ринку.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Компанія розглядає відкриття фондової секції як перший крок до глобальної токенізації активів. У день анонсу Deutsche Bank розпочав аналітичне покриття акцій Coinbase з рекомендації «купувати», незважаючи на затяжний розпродаж криптовалюту.

Торгівля акціями

Coinbase почала відкривати американським користувачам доступ до торгівлі акціями та ETF через свій підрозділ Capital Markets. Операції відбуватимуться в єдиному інтерфейсі з криптовалютами, а сплатити активи можна як доларами, так і стейблкоінами USDC.

Біржа обіцяє постійну торгівлю без комісій та цілодобовий доступ до обраних паперів у будні, проте деталі своєї моделі монетизації не розкриває, пише The Block.

Запуск торгівлі акціями Coinbase позиціонує як підготовку до токенізації цінних паперів. На початку 2026 року біржа планує запропонувати клієнтам поза США безстрокові ф'ючерси на американські акції. Крім того, компанія анонсувала платформу Coinbase Tokenize. Вона буде спеціально розроблена для випуску та управління токенізованими цінними паперами.

Ринок прогнозів

Coinbase також виходить на ринок прогнозів. Біржа оголосила про початок торгівлі контрактами на наслідки подій через партнерство з регульованою платформою Kalshi. Компанія пообіцяла згодом додати й інші платформи.

Спрощення торгівлі

Coinbase розширила доступ до деривативів масового користувача. Ф'ючерси та безстрокові контракти, які раніше були заховані у розділі для досвідчених клієнтів Coinbase Advanced, перенесли до основного розділу програми. Сам інтерфейс максимально спростили: механізм відкриття позицій із кредитним плечем тепер майже не відрізняється від спотової торгівлі.

Крім того, Coinbase інтегрувала агрегатор ліквідності Jupiter, найбільший в екосистемі Solana. Це дозволить клієнтам торгувати новими токенами безпосередньо в інтерфейсі програми Coinbase, позбавляючи їх необхідності розбиратися в тонкощах роботи децентралізованих бірж.