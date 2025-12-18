Побільшало магазинів, де можна витратити «зимову тисячу»

Кількість магазинів, де можна оплатити продукти харчування українського виробництва коштами «Зимової підтримки» та «Національного кешбеку», за тиждень зросла з 1160 до понад 1780. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки.

Хто долучився

З 18 грудня до програми долучилися мережі Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сім23» та «Сімі». Також доступні онлайн-покупки на маркетплейсі MAUDAU.

«Кількість торгових точок, готових приймати оплату картками „Національний кешбек“, зростає. Для людей це означає більшу кількість магазинів, де можна використати „Зимову підтримку“, а для українських виробників — зростання попиту на їхню продукцію. Ми й надалі працюватимемо над тим, щоб програма була доступною в кожній громаді та охоплювала якомога ширший перелік торговельних мереж», — зазначив Олексій Соболев, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України.

Нагадаємо

Прийом заявок на отримання тисячі гривень «Зимової підтримки» триває до 24 грудня 2025 року. Подати заявку можна онлайн через застосунок Дія або особисто у відділеннях Укрпошти. Наразі вже понад 17 млн громадян подали заявки на отримання тисячі гривень.