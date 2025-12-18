Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
18 грудня 2025, 11:10

Блекаути змушують пекарні скорочувати асортимент: під ударом — соціальні сорти хліба

Обмеження енергопостачання вже призвело до вимушеного скорочення асортименту, насамперед соціально значущих сортів хліба масового вжитку. Частину асортименту тимчасово знімають із виробництва через неможливість дотримання складних технологічних процесів. Про це «Мінфіну» повідомив Юрій Дученко, президент Всеукраїнської Асоціації Пекарів.

Обмеження енергопостачання вже призвело до вимушеного скорочення асортименту, насамперед соціально значущих сортів хліба масового вжитку.

Чи входять хлібопекарські підприємства в перелік об`єктів критичної інфраструктури

За словами Дученка, хлібопекарські підприємства, що забезпечують населення хлібом масового вжитку та виробами простої рецептури, формально віднесені до об'єктів критичної інфраструктури або переліку систем життєзабезпечення у більшості регіонів України.

Водночас на практиці цей статус не гарантує безперебійного електропостачання. У низці регіонів хлібопекарські підприємства або не були внесені до відповідних переліків, або зіткнулися з фактичним ігноруванням їхнього статусу через жорсткі ліміти споживання, встановлені без урахування технологічних потреб виробничого циклу.

В якому режимі зараз забезпечується мережева подача електроенергії?

«Електропостачання здійснюється в умовах регулярних обмежень та жорстких лімітів, що не дозволяє забезпечити повний виробничий цикл. Адже навіть за умови наявності напруги, встановлені ліміти часто унеможливлюють одночасну роботу ключових агрегатів: печей, тістомісів, охолоджувального та пакувального обладнання», — зазначив голова Асоціації.

Найскладніша ситуація спостерігається в регіонах із дефіцитом генеруючих потужностей та критичним навантаженням на мережі.

Як вирішується питання енергоживлення в періоди відключень

В періоди відключень хлібопекарські підприємства змушені застосовувати автономні джерела живлення (генератори) та оперативно коригувати графіки виробничих процесів.

Проте генератори не здатні повноцінно замінити мережеве електропостачання для енергоємного обладнання. Крім того, робота в режимі постійних переключень призводить до технологічних збоїв, псування сировини та втрат готової продукції.

Як тривалі відключення світла впливають на роботу підприємств (асортимент, собівартість)?

Обмеження енергопостачання вже призвело до вимушеного скорочення асортименту, насамперед соціально значущих сортів хліба масового вжитку. Частину асортименту тимчасово знімають із виробництва через неможливість дотримання складних технологічних процесів.

Водночас спостерігається суттєве зростання собівартості продукції внаслідок витрат на забезпечення роботи генераторів, здорожчання пального, а також збільшення обсягів виробничого браку та супутніх витрат.

Чи можуть тривалі відключення світла вплинути на забезпеченість роздрібних мереж хлібом? Які проблеми можливі?

У разі збереження чинних лімітів та продовження тривалих відключень існують високі ризики перебоїв із постачанням хліба до роздрібних мереж. Найбільш вразливими також є невеликі територіальні громади та сегмент продукції з коротким терміном придатності.

Причому йдеться не про локальні інциденти, а про системну загрозу стабільному забезпеченню населення стратегічно важливим продуктом харчування.

Як ситуація з відключеннями може вплинути на ціни?

Хлібопекарська галузь тривалий час стримує зростання цін на продукцію. Проте в умовах жорстких енергетичних обмежень та безперервного зростання витрат подальше утримання відпускних цін стає економічно неможливим.

Без відновлення стабільного електропостачання або термінового перегляду встановлених лімітів ціновий тиск неминуче посилюватиметься, а галузь змушена буде реагувати збільшенням цін.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 грудня 2025, 11:20
#
Спасибо!
Итог, со слов депутата южаниной у нас уже с 1 марта 2025 года на АЗС нет бензина!
Со слов депутата «железняка у нас уже с 1 марта в аптеках нет основной массы лекарств!
Ну и , если читать «телеги» этих уважаемых граждан, мы все живем ,уже на улице без воды и света и без мобильной связи. Ну, а теперь у нас не будет и …социальных сортов хлеба… Спасибо.
Вопрос -а что так этот уважаемый гражданин переживает за соц сорта хлеба?
А вы задайте этому «председателю» вопрос -а сколько в Киеве частных пекарен, которые даже муку!!! покупают в Италии или Турции, и сколько у них стоит хлеб и для кого он его печет и в каких печах. Так может он больше беспокоится о этом «сегменте» производителя? Или нет?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
