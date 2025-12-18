Блекаути змушують пекарні скорочувати асортимент: під ударом — соціальні сорти хліба

Обмеження енергопостачання вже призвело до вимушеного скорочення асортименту, насамперед соціально значущих сортів хліба масового вжитку. Частину асортименту тимчасово знімають із виробництва через неможливість дотримання складних технологічних процесів. Про це «Мінфіну» повідомив Юрій Дученко, президент Всеукраїнської Асоціації Пекарів.

Чи входять хлібопекарські підприємства в перелік об`єктів критичної інфраструктури

За словами Дученка, хлібопекарські підприємства, що забезпечують населення хлібом масового вжитку та виробами простої рецептури, формально віднесені до об'єктів критичної інфраструктури або переліку систем життєзабезпечення у більшості регіонів України.

Водночас на практиці цей статус не гарантує безперебійного електропостачання. У низці регіонів хлібопекарські підприємства або не були внесені до відповідних переліків, або зіткнулися з фактичним ігноруванням їхнього статусу через жорсткі ліміти споживання, встановлені без урахування технологічних потреб виробничого циклу.

В якому режимі зараз забезпечується мережева подача електроенергії?

«Електропостачання здійснюється в умовах регулярних обмежень та жорстких лімітів, що не дозволяє забезпечити повний виробничий цикл. Адже навіть за умови наявності напруги, встановлені ліміти часто унеможливлюють одночасну роботу ключових агрегатів: печей, тістомісів, охолоджувального та пакувального обладнання», — зазначив голова Асоціації.

Найскладніша ситуація спостерігається в регіонах із дефіцитом генеруючих потужностей та критичним навантаженням на мережі.

Як вирішується питання енергоживлення в періоди відключень

В періоди відключень хлібопекарські підприємства змушені застосовувати автономні джерела живлення (генератори) та оперативно коригувати графіки виробничих процесів.

Проте генератори не здатні повноцінно замінити мережеве електропостачання для енергоємного обладнання. Крім того, робота в режимі постійних переключень призводить до технологічних збоїв, псування сировини та втрат готової продукції.

Як тривалі відключення світла впливають на роботу підприємств (асортимент, собівартість)?

Водночас спостерігається суттєве зростання собівартості продукції внаслідок витрат на забезпечення роботи генераторів, здорожчання пального, а також збільшення обсягів виробничого браку та супутніх витрат.

Чи можуть тривалі відключення світла вплинути на забезпеченість роздрібних мереж хлібом? Які проблеми можливі?

У разі збереження чинних лімітів та продовження тривалих відключень існують високі ризики перебоїв із постачанням хліба до роздрібних мереж. Найбільш вразливими також є невеликі територіальні громади та сегмент продукції з коротким терміном придатності.

Причому йдеться не про локальні інциденти, а про системну загрозу стабільному забезпеченню населення стратегічно важливим продуктом харчування.

Як ситуація з відключеннями може вплинути на ціни?

Хлібопекарська галузь тривалий час стримує зростання цін на продукцію. Проте в умовах жорстких енергетичних обмежень та безперервного зростання витрат подальше утримання відпускних цін стає економічно неможливим.

Без відновлення стабільного електропостачання або термінового перегляду встановлених лімітів ціновий тиск неминуче посилюватиметься, а галузь змушена буде реагувати збільшенням цін.