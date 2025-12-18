Курс валют у четвер: євро в банках вже продають по 50 гривень

У четвер, 18 грудня, на готівковому ринку середній курс долара додав 10 копійок у купівлі та у продажу. Євро у покупці додало 5 копійок, а у продажу 2 копійки.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,15−42,60 грн. Євро купують за 49,45 грн, а продають за 50,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,30−42,38, євро — 49,75−49,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,39−42,42 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,75−49,76 грн/євро.

