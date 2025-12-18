Binance опублікувала чорний список лістингових агентів

Найбільша криптобіржа Binance опублікувала чорний список так званих лістингових агентів — посередників, які обіцяють криптокомпаніям допомогу у розміщенні токенів на біржі. Про це йдеться у повідомленні криптобіржі.

Що означає чорний список

Чорний список Binance включає сім організацій: BitABC, Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee та Kenny Z.

Binance пообіцяли поповнювати перелік і рекомендували емітентам цифрових активів ігнорувати будь-які пропозиції посередників, які пропонують платні послуги та допомогу в лістингу токенів.

Команда біржі пригрозила: будь-які криптопроєкти, які вдаються до послуг посередників, будуть негайно дискваліфіковані, а їх активи внесені до чорного списку.

У Binance заявили, що лістинг токенів не відбувається автоматично. Кожен проєкт проходить перевірку експертів, де оцінюється якість продукту, реальні сценарії використання та корисність токена.

Співзасновниця Binance Йі Хе запевнила, що біржа не стягує плату за подання заявок на лістинг, і пообіцяла винагороду до $5 млн за інформацію про роботу посередників.

Повідомлення треба надсилати до аудиторської групи Binance. Раніше Йі Хе закликала керівника соцмережі Х Ілона Маска вжити заходів проти шахрайських акаунтів, через які криптоінвестори позбавляються своїх активів.