У Польщі відомі банки оштрафували майже на 119 млн злотих: ошукували клієнтів

На Bank Polska Kasa Opieki SA та Pekao Bank Hipoteczny SA було накладено штраф у розмірі майже 119 мільйонів злотих за незаконне перешкоджання використанню кредитних канікул. Це рішення ухвалив президент Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK). Банки також були зобов’язані повідомити всіх постраждалих сторін про порушення. Про це пише Inpoland.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про штрафи

Як оголосило UOKiK, президент Томаш Хрустний наклав штрафи на два банки групи Pekao: Bank Polska Kasa Opieki SA на суму 117 801 000 злотих та Pekao Bank Hipoteczny SA на суму 1 183 304 000 злотих. Банки також зобов’язані повідомити кожного клієнта, що постраждав від порушень.

Обидва рішення президента Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів не є остаточними. Банки можуть оскаржити їх у суді з питань конкуренції та захисту прав споживачів.

Причина

За даними відомства, обидва банки скоротили термін призупинення виплати іпотечних кредитів та непропорційно подовжили термін їх погашення, що призвело до збільшення загальної вартості кредиту для їхніх клієнтів.

Як повідомлялося, відповідно до Закону про краудфандинг для підприємницьких проектів та допомогу позичальникам, з серпня 2022 року до кінця 2024 року споживачі могли скористатися так званими кредитними канікулами, тобто призупиненням виплати максимум 12 іпотечних платежів.

Метою закону було допомогти позичальникам у той час, коли високі процентні ставки спричинили значне збільшення іпотечних платежів.

Управління зазначило, що обидва банки групи Pekao не виконували вимоги протягом їх дії. Коли споживач подавав заявку на кредитні канікули в останньому місяці кварталу, в якому застосовувалося призупинення внесків, банки надавали призупинення не на повний місяць, а з дати подання заяви до кінця місяця. Це також стосувалося ситуацій, коли заява охоплювала кілька місяців, включаючи останній місяць кварталу.