Сенат США схвалив законопроєкт про оборонний бюджет з виділенням $800 млн для України

Сенат США схвалив проєкт Закону про асигнування для національної оборони (NDAA), у якому закладено $400 мільйонів на допомогу Україні у 2026 році та $400 мільйонів в 2027 році. Про це повідомляє Reuters.

Військові витрати

Закон передбачає рекордні щорічні військові витрати у розмірі $901 млрд, підвищення зарплати військовослужбовцям, закупівлю військового обладнання та заходи для зміцнення конкурентоспроможності США щодо Китаю та росії.

Кошти для України

В рамках Ініціативи з безпеки України (USAI) на підтримку Києва передбачено $800 млн — по $400 млн на 2026 та 2027 фінансові роки. Ця програма оплачує американським компаніям постачання озброєння для українських військових.

Балтійська безпека

Документ також санкціонує Балтійську ініціативу з безпеки, виділяючи $175 млн на підтримку оборони Латвії, Литви та Естонії.

Крім того, закон обмежує Міністерство оборони США у скороченні чисельності військ в Європі до менш ніж 76 000 осіб і забороняє командувачу американських військ в Європі відмовлятися від звання верховного командувача НАТО.