18 грудня 2025, 12:44

Інтернет-еквайринг від Alliance bank: сервіс для приймання онлайн-оплати

Одна з недавніх новинок Alliance bank — інтернет-еквайринг. Це сервіс, який дозволяє підприємцям приймати оплату за товари та послуги онлайн без додаткового обладнання та складної інтеграції.



Підключення інтернет-еквайрингу та абонентська плата — 0 грн. А єдина комісія становить 1,5%.

З інтернет-еквайрингом від Alliance можна легко та зручно приймати банківські картки міжнародних і національних платіжних систем. Сервіс пропонує ключові переваги для електронної комерції: швидкі розрахунки та вигідні умови з урахуванням індивідуальних потреб бізнесу.

Інтернет-еквайринг від Alliance bank — це:

🔹 Просте безкоштовне підключення та підтримка 24/7;
🔹 Можливість створення платіжних посилань і QR-кодів;
🔹 Інтеграція з популярними CMS / e-commerce платформами;
🔹 Зручний кабінет мерчанта Alliance pay, де можна переглядати деталі платежів, бачити детальну аналітику та завантажувати звіти про платежі.

Кому підходить інтернет-еквайринг від Alliance bank

Інтернет-еквайринг стане ефективним рішенням для бізнесів, які хочуть приймати безготівкові платежі швидко й без зайвих процедур. Продукт особливо оцінять:

1. Онлайн-магазини та роздрібні продавці, які працюють через сайти, маркетплейси або e-commerce платформи.
2. Бізнеси, що здійснюють продажі в соцмережах.
3. Кафе, ресторани, кав’ярні, особливо у форматі доставки.
4. Бізнеси, що надають послуги: консультації, навчальні продукти, онлайн-курси, абонементи тощо.
5. Компанії, що працюють із бронюваннями, організатори подій та івентів.

Оформити заявку на інтернет-еквайринг можна повністю дистанційно. Достатньо подати заявку онлайн і пройти швидке технічне налаштування. Після короткої верифікації бізнес одразу отримує доступ до сервісу й може почати приймати онлайн-оплати.

У банку зазначають, що сервіс представляє собою максимально зручний інструмент для онлайн-продажів: «Ми створили продукт, який дозволяє бізнесу приймати платежі швидко, безпечно і без технічних ускладнень».

Детальніше про всі пропозиції для бізнесу від Alliance bank можна дізнатися на сайті банку.

