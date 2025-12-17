Курси долара США та євро пішли вверх під час міжбанківських торгів у середу 17 грудня. Про це свідчать дані «Мінфіну».
17 грудня 2025, 17:29
Курс валют: долар та євро зросли на міжбанку у середу
|
Відкриття 17 грудня
|
Закриття 17 грудня
|
Зміни
|
42,28/42,31
|
42,39/42,42
|
11/11
|
49,54/49,56
|
49,78/49,80
|
24/24
Офіційний курс: долар — 42,34 грн, євро — 49,63 грн.
Середній курс у банках: 42,10−42,50 грн/долар, 49,40−49,98 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,30−42,38, євро — 49,70−49,88 грн.
Джерело: Мінфін
