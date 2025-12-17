Дебют на 700%: китайський конкурент Nvidia підірвав шанхайську біржу

Акції китайського розробника чипів MetaX Integrated Circuits феноменально зросли під час дебюту на Шанхайській фондовій біржі в середу. Котирування компанії злетіли майже на 700%, що свідчить про шалений попит інвесторів на місцеві технології в умовах торговельної війни зі США, пише CNBC.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекордний старт

Компанія, яка залучила під час IPO майже $600 мільйонів, продемонструвала одну з найяскравіших біржових історій року:

Ціна розміщення: Акції стартували з позначки 104,66 юаня.

Ціна закриття: Торги завершилися на рівні 829 юанів.

Результат: Зростання склало 692% за один день.

MetaX спеціалізується на розробці графічних процесорів (GPU) для завдань штучного інтелекту — саме тій ніші, де зараз домінує американська Nvidia.

Фактор санкцій та «національний інтерес»

Такий ажіотаж пояснюється стратегічним курсом Пекіна на технологічну незалежність. Після того як Вашингтон заборонив експорт передових чипів Nvidia до Китаю, місцевий ринок утворив вакуум, який намагаються заповнити вітчизняні гравці.