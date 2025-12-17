У листопаді українці придбали 5,5 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це пише Укравтопром.
17 грудня 2025, 18:45
Стрімке зростання: продаж уживаних авто зі США підскочив у 2,2 рази
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Які авто імпортують
Найбільша частка з цієї кількості (53%) — електромобілі.
- Бензинові авто охопили 34%.
- Гібридним авто належить — 8%.
- Дизельним — 3%.
- Авто з ГБО — 2%.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у листопаді — 5 років.
Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- TESLA Model Y — 907 од.;
- TESLA Model 3 — 837 од.;
- FORD Escape — 355 од.;
- TESLA Model S — 258 од.;
- NISSAN Rogue — 258 од.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі