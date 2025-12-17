На дорогах Китаю з'явилися роботи-регулювальники та машини, які розуміють їхні жести (відео)

Світлофор як один із засобів регулювання руху з'явився значно пізніше системи сигналів регулювальника, тому від водіїв при отриманні прав традиційно потрібне знання його жестів. У Китаї бортова система автопілота XPeng вже продемонструвала здатність підкорятися вимогам регулювальника, а ще на вулицях з'явилися людиноподібні роботи, що їх заміняють.

Заміна регулювальника

Навряд чи роботу регулювальника можна вважати престижною та комфортною, оскільки умови праці далекі від ідеальних, а навантаження високе навіть у країнах з високою дисципліною водія. З цієї причини влада китайського Ханчжоу справедливо припустила, що замінити регулювальника роботом необхідно за першої нагоди.

Спеціально розроблена для цього модель Hangxing No. 1 вже проходить випробування на одному з жвавих перехресть Ханчжоу.

Як виглядає робот

Робот, що має контрастне забарвлення і оснащений проблисковими маячками, на колісному подіумі здатний регулювати дорожній рух за допомогою жестів рук, а також розпізнавати порушення і робити голосові зауваження порушникам, а також свистіти для привернення уваги.

Він синхронізується з муніципальною системою керування дорожнім рухом, а тому може працювати разом із навколишніми світлофорами.

Подальше навчання великої мовної моделі має дозволити такій роботі ефективніше взаємодіяти з учасниками дорожнього руху.

Поки що перелік доступних роботу-регулювальнику жестів обмежений, зате він може ефективно фіксувати порушення правил дорожнього руху і навіть ідентифікувати тих, хто їздить на двоколісному транспорті без шолома або переходить дорогу в недозволеному місці.

Це не перший випадок використання роботів для контролю за громадським порядком у Китаї, оскільки як патрульні людиноподібні роботи місцева поліція почала використовувати в рамках експерименту ще рік тому.