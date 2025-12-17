У середу, 17 грудня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та додав 8 копійок у продажу. Євро у покупці додало 10 копійок, а у продажу 9 копійок.
17 грудня 2025, 10:43
Курс валют у середу: євро та долар дорожчають
Середній курс долара в обмінниках втратив 2 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро втратило 10 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,00−42,50 грн. Євро купують за 49,40 грн, а продають за 49,99 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,25−42,35, євро — 49,65−49,85 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,28−42,31 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,53−49,56 грн/євро.
