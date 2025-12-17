New York Times назвала відсоток припинених при Трампі справ проти криптокомпаній

Після повернення Дональда Трампа на посаду президента США, Комісія з цінних паперів та бірж США припинила або припинила близько 60% справ, пов'язаних з криптокомпаніями. Про це пише New York Times.

Поблажки SEC

SEC набагато частіше припиняла справи, пов'язані з криптовалютами, аніж розгляди проти традиційних компаній, які порушили закони про цінні папери, зазначили журналісти NYT.

У статті згадуються гучні справи, започатковані регулятором проти компаній. Наприклад, судовий розгляд із Ripple, який кілька років тому SEC звинуватила в організації незареєстрованої первинної пропозиції монет (ICO).

Також зазначено справу проти найбільшої криптобіржі Binance, якій регулятор висунув претензії за торгівлю незареєстрованими цінними паперами.

Після приходу нової адміністрації США фінансовий регулятор більше не веде розслідувань «проти компанії, що має зв'язки з Трампом», написали журналісти New York Times, маючи на увазі Binance.

Раніше про співпрацю Binance та сім'ї Трампа написало видання Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, за що засновник Binance Чанпен Чжао пригрозив подати на нього до суду.

SEC заявила The New York Times, що політичний фаворитизм не має жодного відношення до її дій.

Відомство лише прагне правильно застосувати чинні закони стосовно криптовалют, тому припинення розслідування діяльності багатьох криптокомпаній сталося з юридичних та політичних причин.

Видання визнало, що не виявило жодних доказів того, що Трамп міг чинити тиск на відомство задля припинення справ проти галузевих компаній.

Керівник відділу досліджень Galaxy Digital Алекс Торн назвав нелогічною ідею про те, що пом'якшення регулювання криптовалют за останній рік пов'язане з особистими інтересами президента, а не з тим, що жорстка позиція регулятора за колишньої адміністрації Байдена була абсолютно божевільною.

За словами Торна, учасники галузі понад чотири роки намагалися переконати відомство припинити нападки та розробити чітке керівництво для роботи криптокомпаній.

У січні комісар SEC Керолайн Креншоу, що належить до Демократичної партії, залишить відомство, пропрацювавши 18 місяців після закінчення свого початкового терміну роботи у SEC.

Раніше Креншоу розкритикувала регулювання криптовалют при Трампі, порівнявши його з падаючою вежею Дженга.