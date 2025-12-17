Міністерство юстиції нагадало про ключові фактори, які суд враховує при визначенні розміру аліментів на дитину. Аліменти можуть стягуватися у частці від доходу платника або у фіксованій сумі. Про це йдеться у повідомленні Мін'юсту.
17 грудня 2025, 9:37
Мін’юст пояснив, як суд визначає розмір аліментів
Що оцінює суд
- стан здоров’я та матеріальне становище дитини й платника;
- наявність інших утриманців (дітей, непрацездатних подружжя, батьків);
- майно та майнові права (нерухомість, авто, кошти, корпоративні права, інтелектуальна власність);
- доведені витрати платника, якщо вони перевищують десятикратний прожитковий мінімум для працездатної особи без підтвердження джерела коштів;
- інші істотні обставини.
Мінімальний розмір аліментів — не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Рекомендований — повний прожитковий мінімум, якщо платник має фінансову можливість.
Якщо витрати платника значно перевищують задекларований дохід без доказів законного джерела, суд може визначити аліменти не лише з офіційного заробітку, а з урахуванням фактичних обставин.
