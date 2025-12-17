Нацполіція викрила транснаціональну мережу call-центрів, яка ошукала громадян ЄС на 50 млн грн

Національна поліція повідомила про викриття транснаціональної злочинної організації, яка через шахрайські call-центри в Києві, Дніпрі та Івано-Франківську ошукала громадян Чехії, Латвії та Литви майже на 50 млн грн.

Як працювала схема

Зловмисники представлялися співробітниками банків або правоохоронцями цих країн, повідомляли про нібито злам рахунків чи незаконні кредити та переконували переказувати гроші на «безпечні» рахунки, купувати криптовалюту або передавати готівку кур'єрам.

У деяких випадках змушували встановлювати програми віддаленого доступу для повного контролю над акаунтами.

Для підвищення довіри залучали носіїв мов — громадян іноземних держав, які працювали за сценаріями та використовували deepfake-технології з професійним обладнанням.

Організація мала чітку ієрархію: тім-лідери, оператори, перекладачі, ІТ-спеціалісти, охорона, HR, ментори, поліграфологи та фінансисти для виведення коштів.

Розслідування проводили спільно з поліцією Чехії, Латвії та Литви в рамках спільної слідчої групи (JIT).

Проведено понад 70 обшуків. Вилучено ноутбуки, телефони, серверне обладнання, підроблені посвідчення, deepfake-техніку, чорнову бухгалтерію, гроші, авто, зброю та боєприпаси.

Затримано співорганізатора та п’ятеро активних учасників. Їм повідомлено підозру за шахрайство в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 4, 5 ст. 190 КК) та створення злочинної організації (ч. 1, 2 ст. 255 КК). Обрано тримання під вартою.

Організатор — 43-річний мешканець Київщини — втік за кордон, оголошений у міжнародний розшук. Йому та ще чотирьом учасникам повідомлено підозру.

Затримано шістьох громадян Латвії та Чехії, які були в розшуку Інтерполу за шахрайства в своїх країнах. Їх взяли під варту для екстрадиції.

Ще 19 іноземців порушили міграційне законодавство; шістьох уже видворили.

На майно та авто злочинного походження готують арешт.

Розслідування триває: встановлюють інших учасників та потерпілих в ЄС. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією.